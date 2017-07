Regionalsport Schwarzwald RC Villingen: Starkes Rennen von Gernot Rupp

Radsportler bei Interstuhl-Pokal in Ettenkirch. Philipp Bucher imponiert im großen Finale

Radsport: (rp) Halbzeit beim Interstuhl-Pokal 2017: In Ettenkirch bei Friedrichshafen wurde die 7. Etappe ausgetragen. Arnhild Proß, Eliane Rupp, Marcus Keller, Ralf Nühlen und Karl Rupp waren die Starter des RC Villingen im ersten Rennen. Auf dem schnellen Kurs entwickelte sich trotz starken Gegenwindes ein flottes Rennen, das in den Wertungsrunden immer die selben vier Fahrer in den Punkterängen sah. Mit dabei Marcus Keller, der einmal mehr ein starkes Rennen ablieferte und als Vierter knapp am Podium vorbei schrammte. Arnhild Pross hatte gegen die Bundesligafahrerin Carolin Dietmann keine Chance, belegte aber den ausgezeichneten 2. Rang. Auch mental gut von ihrem Sturz erholt zeigte sich Eliane Rupp, die bei den Frauen den 3. Platz belegte. Auf den 10. Platz kam Ralf Nühlen bei den Senioren 3 und Karl Rupp wurde Sechster bei den Senioren 4.

Pech hatten die Fahrer des kleinen Finales, denn ihr Rennen war ein klassisches Regenrennen. Andrej Fendel, Gernot Rupp und David Petruschke bildeten das Villinger Trio in diesem Rennen. Nach einem Sturz konnte sich eine siebenköpfige Gruppe mit Gernot Rupp absetzen, aber diese Fluchtgruppe hatte nicht allzu lange Bestand. Nachdem die Ausreißer eingeholt waren, kam es zum Spurt um Platz sieben, da die ersten sechs Plätze von Fahrern mit Punkten bereits belegt waren. Gernot Rupp sicherte sich den 10. Platz in der Gesamtwertung und holte sich den Sieg der Seniorenklasse 3. Einen Platz hinter ihm rangierte Andrej Fendel, der sich auf dem rutschigen Kurs nicht sehr wohl fühlte. David Petruschke kam an Position 30 ins Ziel.

Das große Finale blieb vom Regen verschont. Stephan Duffner, Sebastian Metzler, Philipp Bucher, Roland Kienzler und Junior Matthias Gummich traten für den RC Villingen in die Pedale. Nach drei Runden machte ein Plattfuß dem Rennen von Gummich ein Ende. Nach etlichen Geplänkeln bildete sich eine vierköpfige Fluchtgruppe, zu der auch Philipp Bucher gehörte. Bucher fuhr sein bislang bestes Rennen für den RC Villingen. Dass er die Flucht nicht bis zum Ende durchhalten konnte, war allein der Tatsache geschuldet, dass seine Fluchtgefährten zu den stärksten Fahrern der gesamten Serie zählten. In der Schlussabrechnung reichte es ihm aber zum starken 7. Platz, seiner ersten aufstiegsrelevanten Platzierung.

Sebastian Metzler stellte sich so gut wie möglich in den Dienst von Stephan Duffner, der an diesem Tag nach eigenem Bekunden allerdings keine besonders guten Beine hatte. Trotzdem fuhr er auf den sehr guten 8. Rang. Die Formkurve Metzlers scheint wieder nach oben zu zeigen. Nach geleisteter Helferarbeit erreichte er den 18. Platz. In starker Form präsentiert sich derzeit Roland Kienzler, der sich wenige Runden vor Schluss alleine auf den Weg machte, wieder eingeholt wurde und trotzdem den 15. Rang belegte.