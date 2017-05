Regionalsport Schwarzwald RC Villingen: Ein großer Tag für Marcel Arena

Interstuhl-Etappen in Wilflingen und Durchhausen

Radsport: (rp) Mit einer Doppelveranstaltung in Wilflingen und Durchhausen ging der Interstuhl-Pokal in die nächste Runde. Mit einem großen Aufgebot an Fahrern ging der RC Villingen an den Start und brachte wieder Treppchenplätze mit nach Hause.

In Wilflingen gingen beim ersten Rennen des Tages sieben RC-Fahrer an den Start. Der selektive Kurs sorgte dafür, dass es zu vielen Gruppenbildungen kam. In jeder Gruppe war der RC Villingen mit einem Fahrer vertreten. In der Spitze war dies Gernot Rupp und bei den Verfolgern Marcus Keller. In der Endabrechnung stellte Gernot Rupp mit Platz vier erneut seine starke Form unter Beweis, und auch Marcus Keller präsentierte sich in guter Verfassung. In der nächsten Verfolgergruppe war der RC Villingen mit Thomas Hutt und Jugendfahrer Luca Brugger vertreten, die auf die Plätze 10 und 11 fuhren. Für Luca Brugger war dies gleichzeitig der Tagessieg bei den Jugendfahrern. Ralf Nühlen kam als 14. bei den Senioren 3 in die Wertung. Karl Rupp wurde Siebter bei den Senioren 4. Arnhild Pross landete bei den Frauen auf Platz vier.

Im kleinen Finale beeindruckte Elias Petruschke auf Platz fünf gegen starke Konkurrenz. Marcel Arena wurde Achter, Andrej Fendel 18. und Steffen Käding 27. Im großen Finale gelang Sebastian Metzler und Stephan Duffner der Sprung in die 14-köpfige Spitzengruppe. Immer noch gehandicapt durch eine Erkältung, fuhren Duffner auf Rang acht und Metzler auf Platz 14. Matthias Gummich kam mit den Verfolgern ins Ziel und wurde 16. und Sieger der Juniorenwertung. Roland Kienzler, Alexander Dutty und Philipp Bucher belegten die Plätze 18, 22 und 23.

In Durchhausen ergatterten die Villinger zwei Treppchenplätze. Marcus Keller war er an diesem Tag bestens disponiert, sahnte bei den Punktesprints kräftig ab und fuhr auf den 3. Platz. Thomas Hutt kam bei den Senioren 3 auf Platz 15. Ralf Nühlen, ebenfalls Senioren 3, wurde 18.. Erneut den Tagessieg bei der Jugend errang Luca Brugger. Arnhild Proß wurde bei den Frauen Dritte. 45. im großen Feld wurde Eliane Rupp. Karl Rupp wurde in seiner Klasse Sechster.

Marcel Arena zeigte im kleinen Finale eine tolle Vorstellung, punktete ständig in den Wertungen und gewann dieses hart umkämpfte Rennen. Er feierte den ersten Sieg seiner Karriere und holte sich das Trikot des Führenden in der Gesamtwertung. Andrej Fendel gewann eine Wertung und fuhr auf Platz neun. Gernot Rupp wurde 20., Steffen Käding 29. Die Brüder Christian und Florian Singer wurden 36. und 37.

Im großen Finale verpassten die Villinger den Absprung der drei Spitzenfahrer, so dass ihnen nur noch der Kampf um die Plätze blieb. Stephan Duffner fuhr auf den 5. Platz und Sebastian Metzler auf Rang acht. Philipp Bucher belegte Rang 13.. Alexander Dutty landete auf Platz 18. Roland Kienzler als 23. sowie Matthias Gummich als 28. und bester Junior des Tages komplettierten das Villinger Ergebnis.