Regionalsport Schwarzwald RC Villingen: Die gute Tat von Andrej Fendel

Radsportler beim Rothaus Bike Giro vom Pech verfolgt

Radsport: (rp) Unter keinem guten Stern stand der Rothaus Bike Giro für die Fahrer des RC Villingen. Neben den widrigen Witterungsbedingungen machten Reifenschäden bei Philipp Bucher, Roland Kienzler und Patrick Schoppmeier bessere Platzierungen zunichte. Besonders schlimm erwischte es Patrick Schoppmeier, der bereits beim 15,5 Kilometer langen Einzelzeitfahren nach der Hälfte der Distanz einen Platten hatte und in seiner Klasse auf Rang 16 ankam. Die zweite Etappe über 65,4 Kilometer und satten 1450 Höhenmetern beendete er auf Rang drei. Auch auf der dritten Etappe lief es für ihn recht gut, doch dann wurde er durch einen Virus niedergestreckt und konnte am Schlusstag nicht mehr antreten. Für Schoppmeier besonders ärgerlich, da er kurz vor einem Top-Ergebnis in der Gesamtwertung stand.

Philipp Bucher, der beim Einzelzeitfahren 55. wurde, handelte sich bei der zweiten Etappe einen Platten ein und kam auf Platz 88 ins Ziel. Bei der Königsetappe am Tag drei wurde Bucher 61. Am Schlusstag stand für ihn Rang 73 zu Buche, was in der Gesamtwertung Platz 69 bedeutete.

Roland Kienzler hatte nach dem Zeitfahren in dem er Achter wurde, am Tag zwei ebenfalls einen Plattfuß, der ihn auf Rang 17 zurückwarf. Auf der härtesten Etappe am Tag drei erreichte er einen sehr guten 5. Platz. Am vierten Tag schwanden die Kräfte, und Kienzler wurde 19. In der Gesamtwertung erreichte er mit Platz zehn doch noch die Top Ten.

Stephan Duffner, der seit längerer Zeit kein MTB gefahren war, lieh sich kurzerhand ein Rad und fuhr den Bike-Giro mit. Allerdings kam er mit dem Rad nicht richtig zurecht und wurde 73. beim Einzelzeitfahren. Tag zwei beendete er auf Platz 88. Da er überhaupt nicht zurecht kam mit seinem Rad, lieh ihm Vereinskollege Roland Kienzler sein altes Bike. Trotz eines Sturzes fuhr er in der Eliteklasse auf Platz 53 und am Schlusstag war es Platz 60. Platz 62 war sein Gesamtergebnis.

Andrej Fendel fuhr nur die Etappen drei und vier, die er auf den Plätzen 10 und 13 beendete. Allerdings hätte er einen Fairnesspreis verdient gehabt. Ein Mitstreiter hatte Defekt und seine Nervosität machte ihm beim Reifenwechsel große Probleme. Andrej Fendel stieg vom Rad, um ihm zu helfen. Er machte den Kollegen wieder fahrbereit, aber für ihn gingen damit wertvolle Plätze verloren. „Ich konnte nicht anders, als ich ihn verzweifelt am Wegrand stehen sah“, erklärte Fendel seine Hilfsbereitschaft.