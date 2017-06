Regionalsport Schwarzwald RC Villingen: Arnhild Proß nutzt die Gunst des Augenblicks

Radsportler bei der 6. Etappe des Interstuhl-Cups am Start

Radsport: (rp) Schramberg-Sulgen war Austragungsort der 6. Etappe des Interstuhl-Cups. Anläßlich des 95-jährigen Vereinsbestehens war der Radclub Sulgen der Veranstalter dieser Etappe. Aufgrund einer anderen Veranstaltung mussten die Verantwortlichen auf einen anderen Kurs ausweichen und wählten im Industriegebiet einen 1 Kilometer langen Dreieckskurs. Im Rennen der Frauen, Senioren und Jugendfahrer waren sieben Fahrer des RC Villingen vertreten. Einmal mehr sollte sich herausstellen, dass in dieser Klasse Marcus Keller der Mann mit den schnellsten Beinen des RC Villingen ist. Allerdings schaffte er es diesmal nur einmal, in die Punkteränge zu fahren. Mit Platz 7 erreichte er zwar ein Topergebnis, aber für ihn war es das bisher schlechteste Tagesergebnis. Deshalb war Keller mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden.

Die Abwesenheit von Jeannin Mark konnte Arnhild Proß nutzen, um zum ersten Mal seit sie für den RC Villingen startet, mit einer tollen Leistung den Sieg in der Tageswertung der Frauen einzufahren. Thomas Hutt fuhr ebenfalls ein gutes Rennen. Nachdem es während des Rennens jedoch einen Crash auf der Zielgeraden gab, fuhr er den Zielsprint nicht mit letzter Konsequenz, so dass er an Position 10 bei den Senioren 3 ins Ziel fuhr. Ralf Nühlen passierte als 13. das Ziel ebenfalls bei den Senioren 3. Karl Rupp beendete bei den Senioren 4 das Rennen auf Platz 4. In den Sturz nach gut zwei Drittel des Rennens war auch Luca Brugger verwickelt, er landete unsanft auf dem Asphalt. Brugger zog sich zwar keine schlimmen Blessuren zu, aber die Chance, um einen vorderen Platz mitzukämpfen war damit für ihn vertan, denn er verlor bei dieser Aktion eine Runde und landete auf Platz 30.

Nach ihrem Sturz beim Deisslinger Rennen musste Eliane Rupp eine längere Pause einlegen. Die Villingerin war in Sulgen zum ersten Mal wieder am Start und hatte psychisch noch mit den Folgen des Sturzes zu kämpfen. Sie tat sich etwas schwer und landete auf Platz 34.

Marcel Arena, Steffen Käding und Gernot Rupp waren die Vertreter des RC Villingen im kleinen Finale. Käding und Gernot Rupp versuchten für Marcel Arena Teamarbeit zu leisten, aber ihr Teamkollege war nach seiner Krankheit noch nicht wieder in der Lage, die Arbeit seiner Teamkollegen in den Punktesprints für sich zu nutzen. Letztlich musste sich Arena mit Platz 18 begnügen. Käding, der sich aufopferungsvoll für seinen Kollegen eingesetzt hatte, erreichte trotz der enormen Helferarbeit am Ende noch Platz 19. Gernot Rupp beendete das Rennen auf Platz 23.

Im großen Finale war der RC Villingen mit nur drei Fahrern am Start vertreten. Sebastian Metzler hatte großes Pech. Ein vor ihm fahrender Kollege machte einen Schlenker fuhr ihm ins Vorderrad und speichte es aus. Zwar konnte Metzler einen Sturz verhindern, aber an eine Weiterfahrt war nicht zu denken, so dass der Brigachtaler bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Segel streichen mußte. Stephan Duffner konnte sich auf seine Sprintfähigkeiten verlassen. Er fuhr mehrmals in die Punkteränge, so dass er am Ende erneut als Dritter auf dem Treppchen landete. In Abwesenheit von Benjamin Stauder reichte ihm dieser Platz, um sich das Trikot des Gesamtführenden überstreifen zu lassen. Juniorenfahrer Matthias Gummich rackerte ziemlich viel und war auch mehrere Runden in einer dreiköpfigen Fluchtgruppe vertreten. Als er versuchte, dem späteren Sieger Nuding hinterher zu fahren, ging er über seine Grenzen und musste am Ende mit Platz 25 zufrieden sein.

Beim Schlossrennen in Hohenheim fuhr Alexander Dutty im Rennen der C-Klasse. Auf 65 Kilometer hatten die Fahrer 1300 Höhenmeter zu bewältigen. Auf diesem extrem schweren Kurs verfehlte Dutty mit Platz 12 nur knapp eine Platzierung.