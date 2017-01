Quersteher raubt David Ketterer alle Chancen auf zweiten Lauf

Hochemminger unterläuft Fahrfehler. Bei Slalom-Weltcup in Kitzbühel auf Rang 45

Ski alpin: Mit einer kleinen Enttäuschung endete am Sonntagvormittag die Weltcup-Premiere von David Ketterer. Der alpine Skirennläufer vom SSC Schwenningen hatte sich für seinen ersten Auftritt im Kreis der weltbesten Slalomläufer viel vorgenommen. Doch am Ende musste sich der 23-Jährige aus Hochemmingen beim prestigeträchtigen Hahnenkamm-Rennen am Ganslernhang in Kitzbühel mit Platz 45 begnügen. Im ersten Durchgang verpasste Ketterer um knapp zwei Sekunden Platz 30 und damit den letzten Qualifikationsplatz für den zweiten Lauf. Der Abstand zum Führenden nach dem ersten Durchgang, Dave Ryding (Großbritannien), betrug satte 4,95 Sekunden. Das sind im Slalom Welten.

Am zweiten Übergang zum Steilhang unterlief Ketterer ein folgenschwerer Fahrfehler. Es stellte seine Ski quer und büßte damit die notwendige Geschwindigkeit ein, um beim Tanz durch die restlichen Torstangen im Kampf um Platz 30 ein ernstes Wörtchen mitzureden. Nicht nur der Fahrfehler, auch die nicht optimale Abstimmung des gesamten Materials auf die Verhältnisse beim Wettkampf in Österreich waren mit ein Grund, dass Ketterer 44 Konkurrenten vorbeiziehen lassen musste. „In den USA hat er auf anderem Schnee trainiert. In Kitzbühel dagegen war die Strecke extrem vereist“, sagte Davids Vater Hans-Peter Ketterer, der gemeinsam mit seiner Frau Sabine und einem stattlichen Fanclub das Rennen live vor Ort mitverfolgte.

Am morgigen Dienstag beim Nachtrennen in Schladming hat David Ketterer vor vermutlich 45.000 Zuschauern erneut die Chance, allen zu beweisen, dass er nach seinen hervorragenden Ergebnissen in Nordamerika völlig zurecht für die beiden Weltcup-Slaloms nominiert wurde. „Er ist hoch motiviert“, gab Hans-Peter Ketterer Einblicke in die Gefühlslage seines Sohnes. Auch in Schladming wird David auf die Unterstützung seiner Eltern und einiger Fans bauen können.