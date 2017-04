Regionalsport Schwarzwald Prickelndes Landesliga-Derby

DJK Donaueschingen siegt gegen Gutmadingen 2:1. Über 400 Zuschauer sehen spannende Partie

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball, Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Gutmadingen 2:1 (2:1). Die Gäste erwischten einen Start nach Maß. Bereits nach vier Minuten durfte der Tabellenvorletzte jubeln, nachdem Torjäger Manuel Huber den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Nachdem Treffer ließ sich Gutmadingen aber nach und nach in die eigene Hälfte drängen und zog sich zurück.

Die DJK wurde zusehends besser und erzielte folgerichtig den Ausgleich. Nach Vorlage von Daniel Köpfler stellte Max Schneider nach 23 Minuten auf 1:1. Kurz darauf ließen die Donaueschinger drei weitere Hochkaräter liegen. Eine tolle Kombination nutzte Köpfler dann aber in Minute 45 zum 2:1 für den Gastgeber. Die Halbzeitführung der DJK hätte durchaus höher ausfallen können.

Nach dem Seitenwechsel agierte der FC Gutmadingen fast ausschließlich mit hohen Bällen, wodurch teilweise durchaus Druck aufgebaut wurde. Nach 48 Minuten parierte DJK-Schlussmann Sebastian Neininger einen Gäste-Schuss glänzend. Nach etwas mehr als einer Stunde hatte aber Donaueschingen dicke Möglichkeiten. In Minute 62 scheiterte zuerst Kapitän Stefan Heitzmann, bevor nur zwei Minuten später Stephan Ohnmacht vergab. Die größte Chance, auf 3:1 zu stellen, ergab sich für das Heimteam nach 73 Minuten. Einen gut platzierten Strafstoß hielt Gutmadingens Torhüter Markus Burger überragend.

Bis zum Ende blieb der Gast in einer kampfbetonten Begegnung im Rennen. Fast wäre noch der Lucky Punch gelungen, doch in der Nachspielzeit rettete die Latte für Donaueschingen. Der „Dreier“ für die DJK ging nach 90 Minuten jedoch in Ordnung.

Tore: 0:1 (4.) Manuel Huber, 1:1 (23.) Max Schneider, 2:1 (45.) Daniel Köpfler. Zuschauer: 415. Schiedsrichter: Tobias Küchler (Ehingen).

DJK Donaueschingen: Neininger, Heitzmann, M. Kleinhans, Sauter, Albicker, Schorpp, Köpfler (53. Erndle, 90. Limberger), Cakici, Künstler (37. Ganter), Ohnmacht (90. Gerold), Schneider.

FC Gutmadingen: Burger, Marcel Huber (77. Moser), Simon Götz, B. Huber, Hirt, Stein (70. Glunk), Riedmüller, Keysan (83. Reichmann), Taubert (43. Kienzler), Manuel Huber.

www.suedkurier.de/sportfotos