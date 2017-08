Freiburg Pokalspiel zwischen Rielasingen-Arlen und dem BVB ist angepfiffen

Erste Eindrücke vom DFB Pokalspiel zwischen dem 1. FC Rielasingen-Arlen und dem BVB.

15:30 Uhr: Anpfiff



Es geht los. Dortmund hat Anstoß und der Ball rollt. Rielasingen-Arlen spielt in der ersten Halbzeit mit dem eigenen Publikum im Rücken. Es ist alles angerichtet für die Pokalsensation.



14:40 Uhr: Vor dem Spiel



Eine knappe Stunde vor dem Anpfiff des DFB Pokalspiels zwischen Rielasingen-Arlen und dem BVB betreten die Borussen den Rasen des Schwarzwald-Stadion. Noch haben die Spieler ihre langen Trainingsanzüge an.

Die Mannschaftsaufstellung verrät: Trainer Peter Bosz nimmt das Spiel nicht auf die leichte Schulter. Die Dortmunder beginnen unter anderem mit den Stars Bürki, Sahin, Aubameyang und Schürrle. Allmählich füllen sich bei strahlendem Sonnenschein auch die Ränge im Stadion. Zwischen den überwiegend gelben Trikots finden sich einzeln verstreut auch einige rote Farbkleckse.



Es sind einige Fans aus dem Hegau angereist, um die Rielasinger zu unterstützen. Als Rielasingen Torhüter Dennis Klose den Rasen betritt brandet lauter Applaus auf.

Die BVB-Fans sind zahlenmäßig in der Mehrheit, aber was die Lautstärke angeht, gehen die Fans des 1.FC Rielasingen-Arlen bisher klar in Führung. Beste Stimmung auf der Nordtribüne. Der Anpfiff rückt näher.