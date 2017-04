Regionalsport Schwarzwald Pokalhelden im Landesliga-Derby gefordert

FC Schonach empfängt FC Furtwangen. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Furtwangen (Sonntag, 15 Uhr). Vier Tage nach dem wohl größten Erfolg in der über einhundertjährigen Vereinsgeschichte ist der südbadische Pokal-Halbfinalist FC Schonach wieder im Liga-Alltag gefordert. Gegner ist Nachbar FC Furtwangen, der seit dem vergangenen Wochenende auf einem Abstiegsplatz steht. Im ersten Vergleich im September führte Schonach in Furtwangen, um schließlich doch mit einer 1:2-Niederlage vom Platz zu gehen.

Schonachs Trainer Enrique Blanco ließ am Mittwochabend seinen Pokalhelden nach dem Einzug in das Halbfinale des Verbandspokals freien Lauf. „Einige hatten vorab schon für den Donnerstag frei genommen. Die Jungs sollten feiern, denn so eine historische Dimension erlebst du als Fußballer möglicherweise nur einmal in deiner Laufbahn“, machte Blanco deutlich. Gefeiert wurde auch. Nachts um zwei Uhr verließen die letzten Schonacher Kicker das Klubhaus „Volltreffer“. Blanco selbst klinkte sich etwas früher aus.

Mit der Leistung seiner Spieler im Pokal-Viertelfinale war der Trainer hoch zufrieden. „Wir haben 70 Minuten lang ein sehr dynamisches Spiel gegen Markdorf gesehen. Wir hatten die besseren Chancen und hätten auch mit einem 2:0 oder 3:0 in die Pause gehen können“, analysiert Blanco. Ihm gefiel, dass seine Elf sehr kompakt agierte, schnelle Gegenangriffe spielte und ohne Gegentreffer blieb, sodass der eine Treffer von Gianvito Romeo zum Weiterkommen reichte. Auch für Blanco ist der Halbfinaleinzug die vorläufige Krönung der vergangenen zweieinhalb Jahre, in denen es mit Schonach steil bergauf ging. Übrigens wird bei der heutigen Halbfinalauslosung auch ein Vertreter des FC Schonach in der Freiburger Geschäftsstelle des südbadischen Fußballverbandes vor Ort sein.

Noch aber ist die Mission nicht erfüllt. Unabhängig davon, ob es gar mit einem Finaleinzug noch klappt, hat Blanco schon wenige Stunden später wieder die Meisterschaft im Blickfeld. „Das ist unser täglich Brot. Wir sind da noch nicht durch. Wir wollen in der Liga bleiben und brauchen noch einige Zähler. Bisher hat der Neuling 31 Punkte auf dem Konto. Blanco: „Wir wollen versuchen, die kleine Euphorie mitzunehmen. Allerdings wird uns Furtwangen alles abverlangen. Diese Mannschaft ist uns in punkto Erfahrung weit voraus.“ Fraglich ist, ob es mit einem Einsatz von Alexander German klappt, der am Mittwoch schon nach 14 Minuten verletzt vom Platz musste. Blanco baut bei ihm auf die heilenden Hände von Physiotherapeut Hans Schneider. „Bei Hansi ist Alex in guten Händen. Einen besseren Mann kann er nicht haben.“

Zwei Niederlagen mit zehn Gegentreffern musste der FC Furtwangen zuletzt verkraften. Die Elf von Spielertrainer Markus Knackmuß fiel auf den drittletzten Tabellenplatz zurück. „Wir müssen wieder den Vorwärtsgang finden. Es ist eine große Herausforderung, in Schonach vor großer Kulisse zu spielen“, sagt Knackmuß. In Furtwangen sahen rund 500 Zuschauer die Partie. Knackmuß hat die jüngsten Misserfolge mit den Spielern intensiv ausgewertet und erwartet, „dass wir am Sonntag über 90 Minuten Vollgas geben“. Zuletzt hatte ihm bei den Niederlagen in Markdorf und gegen die DJK Villingen das Aufbäumen gefehlt. Im Training hatte Knackmuß zuletzt nur acht bis zwölf Spieler, will aber nicht klagen. „Jammern hat noch nie geholfen. Die Spieler, die da sind, haben mein Vertrauen.“ Fraglich ist der Einsatz von Jörg Ringwald wegen einer Knieverletzung.