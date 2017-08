Regionalsport Schwarzwald Pokalderby: Damian Kaminski nicht zu stoppen

FC 08 Villingen spaziert locker in die dritte Pokalrunde. FC Furtwangen verliert hoch mit 0:9 Toren

Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde: FC Furtwangen – FC 08 Villingen 0:9 (0:3). (mp) Der FC 08 Villingen zog problemlos in die dritte Pokalrunde ein. Vor 300 Zuschauern im Bregstadion setzten sich die Nullachter gegen den ersatzgeschwächten Landesligisten leicht und locker mit 9:0 durch.

Im Vorfeld hatte es wegen der Terminierung Unstimmigkeiten gegeben. Furtwangen wollte die Partie verschieben, doch Villingen beharrte auf dem festgesetzten Termin (wir berichteten).

Der Oberliga-Aufsteiger ließ von Beginn an keine Zweifel an seinen Pokal-Ambitionen aufkommen und erzielte durch Tobias Weißhaar die schnelle Führung. Der Mittelfeldspieler traf in Minute zwei mit einem überlegten Heber über Furtwangens Torhüter Christoph Wehrle. Knapp drei Minuten später war auch schon die Vorentscheidung in dieser Partie gefallen, als Teyfik Ceylan auf 0:2 erhöhte. Kurz darauf die große Chance für die Gastgeber, wieder ins Spiel zu kommen, doch Christian Scherer brachte allein vor dem gegnerischen Tor den Ball nicht an Nullacht-Schlussmann Matthias Demmer vorbei. Danach schalteten die Gäste zurück, hatten aber weitere Chancen, darunter zwei Aluminiumtreffer. In der 36. Minute beseitigte der agile Damian Kaminski mit dem 0:3 die letzten Zweifel.

In der zweiten Halbzeit machte der Oberligist weiter Jagd auf Tore, von nun an mit Torjäger Nedzad Plavci. In der 54. Minute erhöhte Kaminski auf 0:4 und eine Zeigerumdrehung später gab es nach einem Foul an Plavci im Strafraum einen Foulelfmeter, der auch noch eine gelb-rote Karte für Furtwangens Marcel Ambs nach sich zog. Plavci selbst verwandelte sicher zum 0:5. In Überzahl ließ die Maric-Elf nun Ball und Gegner laufen. Der kaum zu haltende Kaminski erhöhte nach einer Stunde auf 0:6, ehe der spanische Neuzugang Cristian Giles (63. und 80.) mit einem Doppelpack zum 0:8 erfolgreich war. Kaminski besorgte mit seinem vierten Treffer an diesem Abend fünf Minuten vor Spielende den 0:9-Endstand.

„Wir hatten eine Mischung aus erster und zweiter Mannschaft zur Verfügung und nach dem schnellen 0:2 sogar die Chance, wieder ins Spiel zurückzukommen. Wir hätten das Ergebnis gerne in Grenzen gehalten, aber in Unterzahl war es ganz schwierig. Kein Vorwurf an meine Mannschaft, die ihre Sache gut gemacht hat. Der Sieg für Villingen war hochverdient“, sagte Furtwangens Trainer Markus Knackmuß.

FC 08 Villingens Sportvorstand Gaetano Cristilli kommentierte das Spiel so: „Wichtig war, dass wir gleich gut in die Partie gekommen sind und schnell mit zwei Toren vorne lagen. Danach haben wir bis zur Pause etwas die Konzentration vermissen lassen und einige Torchancen leichtfertig vergeben. Nach der Pause hat die Mannschaft das Tempo noch einmal angezogen und am Ende standesgemäß gewonnen. Jetzt freuen wir uns auf den Oberligastart am Samstag mit dem Heimspiel gegen Pforzheim. “ Tore: 0:1 Weißhaar (2.), 0:2 Ceylan (5.), 0:3 und 0:4 Kaminski (36. und 54.), 0:5 Plavci (57. Foulelfmeter), 0:6 Kaminski (60.), 0:7 und 0:8 Giles (63. und 80.), 0:9 Kaminski (85.). Besondere Vorkommnisse: gelb-rote Karte gegen Marcel Ambs (Furtwangen, 56.). Zuschauer: 300. Schiedsrichter: Dennis Dickscheid (Bad Dürrheim).

FC Furtwangen: Wehrle, Kojic, Staudt, Schmitz (61. Weißer), Heine (61. Beyer), Ringwald, Eschle (46. Markon, ab 51. Schwer), Ambs, Scherer, Kaltenbach, Geiger.

FC 08 Villingen: Demmer, Serpa, Bruno, Gil, Niedermann (46. Plavci), Daniel Wehrle (46. Stark), Geng, Weißhaar (71. Johannes Wehrle), Ceylan (71. Wagner), Giles, Kaminski