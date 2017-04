Pokal-Viertelfinale: FC Schonach will Historisches schaffen

Blanco-Elf empfängt am Mittwoch Ligakonkurrent SC Markdorf

Fußball, südbadischer Pokal, Viertelfinale: FC Schonach – SC Markdorf (Mittwoch, 19 Uhr). Geschichte hat der FC Schonach mit dem erstmaligen Einzug in die Runde der letzten acht Mannschaften im Verbandspokal bereits geschrieben. Nun ist die Elf von Trainer Enrique Blanco heiß darauf, ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. „Wer im Viertelfinale steht, will natürlich auch ins Halbfinale. Wenn wir Top-Leistungen abrufen, bin ich zuversichtlich. Allerdings muss eine deutliche Steigerung gegenüber dem 1:4 am vergangenen Samstag in Gutmadingen her“, betont Blanco.

In der Landesliga sind beide Teams mit jeweils 31 Punkten Tabellennachbarn. Schonach gewann das Punktspiel auswärts, unterlag aber auf eigenem Platz vor exakt einem Monat gegen die Markdorfer. „Das ist ein sehr kompakter Gegner, der eine starke Offensive besitzt. Die Vorfreude bei uns ist groß, aber ohne eine deutliche Leistungssteigerung wird sie in große Enttäuschung münden“, warnt Blanco. Er hat am Montagabend im Training nochmals die Zügel angezogen und zudem deutlich zum Ausdruck gebracht, was ihm in Gutmadingen nicht gefallen hat. „Wir müssen wieder besser gegen den Ball arbeiten. Und wir dürfen nicht wieder drei Meter von den Gegenspielern wegstehen. Zudem sollten wir unsere Schnelligkeit ausspielen“, fordert Blanco.

Da beide Teams in einer Liga spielen, ist auch eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen denkbar. Blanco sieht seine Mannschaft fit für 120 Minuten, will es aber nicht darauf ankommen lassen. „Eine abwartende Haltung liegt uns nicht. Zudem gibt es viele Spiele, in denen Mannschaften die erste Halbzeit verschlafen haben und dann den Hebel nicht mehr umlegen konnten. Wir werden ab der ersten Minute unsere Chancen suchen“, kündigt Blanco an. Zu rechnen ist mit einer Partie von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Auch vor dem Hintergrund werden beide sicherlich nicht von Anfang an auf die bedingungslose Offensivkarte setzen. Zu viel steht auf dem Spiel.

Verzichten muss Schonach auf Christian Hettich nach seinem Platzverweis in Gutmadingen. Wer Hettich ersetzen soll, weiß Blanco bisher nur selbst. „Ich werde mich im Vorfeld zu keinerlei Personalfragen äußern. Die Mannschaft steht. Öffentlich wird sie erst am Mittwochabend bekanntgegeben“, pokert Blanco und will damit auch eine kleine Überraschung gegenüber dem Konkurrenten im Ärmel haben.