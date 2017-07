Regionalsport Schwarzwald Pokal-Qualifikation: FC Weilers großer Kampf nicht belohnt

Landesligist DJK Villingen setzt sich mit 5:1 durch. B-Kreisligist hält Spiel lange Zeit offen

Fußball-Verbandspokal, Qualifikationsrunde: FC Weiler – DJK Villingen 1:5 (1:1). In der Qualifikationsrunde um die Teilnahme im südbadischen Verbandspokal setzte sich Landesligist DJK Villingen gegen den B-Kreisligisten FC Weiler mit 5:1 Toren durch. Die beherzt aufspielenden Außenseiter hielten das Spiel über eine Stunde lang offen, mussten sich aber letztlich klar geschlagen geben.

Vor 120 Zuschauern in Weiler übernahm der Landesligist gegen tief stehende Gastgeber von Beginn an die Kontrolle. Nach einigen Anläufen brach Pascal Beha nach 26 Minuten den Bann und stellte auf 0:1. Wer nun mit einer gebrochenen Moral des FC Weiler rechnete, sah sich getäuscht. Der Außenseiter hielt nach dem Rückstand die Villinger vom eigenen Tor weg und sorgte selbst für offensive Akzente. Einen direkten Spielzug über außen brachte Sam Schwarzwälder in die Mitte, wo Jona Schäfer zum verdienten Ausgleich einschob. "Danach konnten wir das Spiel bis zur Halbzeit offen gestalten", freute sich FCW-Trainer Lothar Schwarzwälder.

Nach der Halbzeit kam Weiler besser aus der Kabine. Sam Schwarzwälder sowie Jona Schäfer vergaben in kürzester Zeit gute Einschussmöglichkeiten. "Wäre das 2:1 für uns gefallen, hätten wir ein richtig spannendes Spiel gehabt", ärgerte sich Trainer Lothar Schwarzwälder. Stattdessen spielten die Gäste nach einer Stunde ihre Qualitäten routiniert aus. Pascal Beha, Marc Riesle per Doppelpack sowie Yannick Käfer sorgten für klare Verhältnisse. "Am Ende ist das Ergebnis standesgemäß ausgefallen", resümierte DJK-Trainer Ralf Hellmer.

Der Villinger Coach zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, fand aber auch lobende Worte für den Gegner. "Respekt an Weiler. Sie haben uns das Leben schwer gemacht und hatten immer wieder gefährliche Kontersituationen." Auch Lothar Schwarzwälder war nach dem Schlusspfiff versöhnt. "Es war für uns ein Riesenerlebnis. 1:5 gegen einen Landesligisten ist ein absolut starkes Ergebnis." Die DJK Villingen trifft nun in der ersten Pokal-Runde auf den FC Radolfzell. Tore: 0:1 (29.) Beha, 1:1 (33.) Schäfer, 1:2 (56.) Beha, 1:3 (64.) Riesle, 1:4 (84.) Riesle, 1:5 (86.) Käfer. ZS: 120. SR: Frank Faller (Bräunlingen).