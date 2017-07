Regionalsport Schwarzwald Pokal-Qualifikation: DJK Villingens Trainer Ralf Hellmer fordert gegen FC Weiler Geduld

B-Kreisligist gegen Landesligist

Fußball, südbadischer Pokal, Qualifikationsrunde: FC Weiler – DJK Villingen (Donnerstag, 19.30 Uhr). (daz) Mit der Partie des B-Kreisligisten gegen den Landesligisten wird am Donnerstagabend die Qualifikationsrunde mit insgesamt 24 Spielen eröffnet. Die Villinger werden mit der Favoritenrolle leben müssen. Der Gastgeber geht ohne jeglichen Druck und mit viel Vorfreude in die Partie. Belohnt wird der Sieger mit einem Erstrundenspiel gegen den Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell eine Woche später.

Mit dem Einzug ins Halbfinale im vergangenen Bezirkspokal hat sich Weiler die Teilnahme verdient. „Für uns als eher kleines Dorf und kleiner Verein, ist dieses Spiel ein absoluter Höhepunkt. Wir hoffen auf eine gute Zuschauerkulisse. Das Spiel ist eine Belohnung für meine Mannschaft“, sagt Trainer Lothar Schwarzwälder. Personell hat der Übungsleiter keine Sorgen und kann seine beste Elf aufbieten. „Alle wollen spielen, aber ich kann nur elf aufstellen. Da wird es sicherlich Enttäuschungen geben. Ich hoffe, das Spiel gibt uns zudem einen Schub für die Punktspiele. Da wollen wir deutlich besser abschneiden als in der vergangenen Runde“, ergänzt Schwarzwälder. Er setzt auf eine junge Elf, die sich nicht verstecken, aber auch nicht nur im Vorwärtsgang agieren wird. „Wir wollen Spaß haben und eine Packung vermeiden. Ein gutes Ergebnis würde uns helfen“, so Schwarzwälder. Einzig Vorsitzender Stefan Hock hat bei den Gastgebern Erfahrung im südbadischen Pokal. Er spielte vor vielen Jahren mit Weiler gegen Neustadt und wird auch gegen DJK Villingen auf dem Platz stehen.

DJK-Trainer Ralf Hellmer hat seine Spieler darauf eingestellt, „Geduld zu haben“. Er rechnet mit vielen Zuschauern, von denen die meisten dem unterklassigen Gastgeber die Daumen drücken. „Wir wollen in den südbadischen Pokal und werden den Gegner nicht unterschätzen. Ich habe den FC Weiler nicht extra angeschaut. Wir wissen, dass wir uns auf einen kleinen, engen Platz einstellen müssen“, ergänzt der Trainer. Hellmer war am Dienstag mit dem 5:1-Sieg in Test gegen Überauchen zufrieden und setzte 19 Spieler jeweils 45 Minuten ein. „Jetzt habe ich eine Anfangsformation im Kopf. Meine Spieler kennen die taktischen Vorgaben.“