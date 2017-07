Regionalsport Schwarzwald Pokal-Quali: Favoritenschreck greift an

FV Tennenbronn fordert in südbadischer Pokal-Qualifikationsrunde den FC Furtwangen

Fußball, südbadischer Pokal, Qualifikationsrunde: FV Tennenbronn – FC Furtwangen (Freitag, 17.30 Uhr). (daz) Viel Spannung verspricht die Partie des Bezirksligisten Tennenbronn gegen den Landesliga-Vertreter, lässt sich doch auf den ersten Blick kein echter Favorit ausmachen, auch wenn der höherklassige Gast wohl damit leben muss. Für die Gastgeber sprechen neben dem Heimvorteil die zuletzt gezeigten Pokal-Qualitäten. Tennenbronn hat sich mit dem dreimaligen Einzug ins Bezirkspokalfinale und einer Viertelfinalteilnahme am südbadischen Wettbewerb den Ruf eines Favoritenschrecks erarbeitet.

„Wir haben keinerlei Druck und wollen eine gute Partie zeigen. Für mich ist Furtwangen Favorit, aber wir werden unsere Chancen bekommen“, sagt Tennenbronns Trainer Carmine Italiano. Für ihn kommt das Spiel zwar eine Woche zu früh, doch Italiano wird eine Elf aufbieten, die im Pokal erneut für Furore sorgen möchte. Fehlen wird Manuel Hilser, der sich eine Zerrung zugezogen hat. Wie Italiano seine Anfangself formieren will, entscheidet der Coach erst am Spieltag. „Ich habe mehrere Möglichkeiten.“

Nahezu in Bestbesetzung werden die Furtwanger anreisen. „Wir nehmen das Spiel ernst, denn wir wollen in den Pokal kommen. Schwierig wird sicherlich, sich bei der Hitze an den Kunstrasenplatz anzupassen. Aber das soll keine Ausrede im Vorfeld sein. Wir fahren nach Tennenbronn, um zu gewinnen und nehmen die Favoritenrolle an“, macht Furtwangens Trainer Markus Knackmuß deutlich. Aktuell gibt es keine verletzten Spieler, allerdings haben sich einige in den Urlaub abgemeldet, was für Knackmuß kein Problem ist. „Wir haben eine schlagkräftige Mannschaft.“ Im Erfolgsfall verspricht Knackmuß seinen Schützlingen am Wochenende einen Abstecher in eine andere Sportart.