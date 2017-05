Regionalsport_Schwarzwald Platz eins ist nur eine Momentaufnahme

Rückblick auf den 26. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald.

Fußball-Bezirksliga: (daz) Der FC Königsfeld hat vier Spiele vor Abschluss der Saison den SV Obereschach an der Tabellenspitze abgelöst. Viel spricht gegenwärtig dafür, dass diese zwei Mannschaften die ersten zwei Plätze unter sich ausmachen werden. Im Tabellenkeller muss der SV Grafenhausen für die Kreisliga A planen. Zehn Punkte Rückstand auf Rang 13 und das schlechteste Torverhältnis aller Kellerkinder haben die Hoffnungen sinken lassen.

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Tennenbronn und der gleichzeitigen Heimniederlage von Obereschach grüßte der FC Königsfeld als neuer Spitzenreiter. „Für uns ändert sich nicht viel. Wir sind vom Jäger zum Gejagten geworden. Schön an der Konstellation ist, dass wir bei noch vier Siegen auf keine anderen Ergebnisse schauen müssen“, sagt Spielertrainer Jörg Holik. Er weiß aber auch, dass der Druck nun etwas größer wird. „Letztlich ist Platz eins nach 26 Spielen eine Momentaufnahme“, fügt Holik an. Gegen Tennenbronn sprach Holik von einem verdienten Sieg seiner Elf. „Wir hatten viele Chancen für mehr Tore, gegen Ende der Partie bei einem Pfostenschuss aber auch Glück.“

Bis zur 83. Minute lag der bisherige Spitzenreiter SV Obereschach gegen Pfaffenweiler auf Siegkurs. Dann fiel der 3:3-Ausgleich und in Minute 94 gab es noch das 3:4. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, aber es gibt keine Vorwürfe an meine Elf. Dumm ist natürlich, auf eigenem Platz aus einem Konter den Ausgleich zu fangen. Und beim 3:4 gehen wir ins Dribbling statt den Ball wegzuschlagen. Die Jungs müssen aus den Fehlern lernen“, hält sich die Kritik von Trainer Mario Bibic, zumindest öffentlich, in Grenzen. Die Mannschaft befinde sich weiterhin in einer vorzüglichen Ausgangsposition.

Im Vorfeld wäre Carmine Italiano, Trainer des FC Pfaffenweiler, in Obereschach mit einem Punkt zufrieden gewesen. „Ein Unentschieden wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen. Dennoch nehmen wir die drei Punkte gerne mit“, freut sich Italiano. In der vergangenen Saison spielte Pfaffenweiler eine ganz schwache Rückrunde. Es unterstreicht den Lernprozess der Mannschaft, dass es diesesmal in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser läuft. Pfaffenweiler hat nun die interessante Konstellation, dass nach dem Spiel gegen den Tabellenführer der neue Tabellenführer folgt, denn am Sonntag kommt Königsfeld nach Pfaffenweiler. „Wir wollen die Entscheidung an der Tabellenspitze spannend machen. Meine Jungs freuen sich auf die Partie. Zweimal in Folge einen Spitzenreiter stürzen, das hätte was“, fügt Italiano an.

Mit einem 3:1-Erfolg in Brigachtal vergrößerte der FC Hochemmingen die Abstiegsängste der Gastgeber. „Wir haben alle drei Tore schön herausgespielt. In der Vergangenheit haben wir es oft versäumt, uns für das engagierte Spiel zu belohnen, was uns diesmal gelang“, bilanziert Trainer Roland Waldraff die Partie. Seine Mannschaft sei sehr effektiv aufgetreten. In das Lob bezieht Waldraff auch den Gastgeber ein, der ein gutes Spiel gemacht habe. Für Hochemmingen geht es in den letzten Partien nicht mehr um viel, doch Waldraff will die Konzentration hochhalten. „Ich möchte gern den gegenwärtigen vierten Platz ins Ziel bringen. Das wäre ein toller Erfolg.“

Dem SV Überauchen ist mit dem 5:1-Erfolg gegen Grafenhausen ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. „Wir sind noch nicht durch“, warnt Sigurd Bickmann, der zusammen mit Frank Albrecht ein Trainer-Duo bildet. Entscheidend war für Bickmann in der Sonntag-Partie der Zeitpunkt der ersten drei Treffer in den Minuten 44, 50 und 52. „Das waren psychologisch ganz wichtige Zeitpunkte. Schon mit dem 1:0 nahm bei uns die Sicherheit in den Aktionen zu. Mitentscheidend war auch, dass wir erstmals, seit Frank und ich Trainer sind, nahezu 15 fitte Spieler hatten“, ergänzt Bickmann. Für Überauchen gehen jetzt die Heimspiele mit einem Doppelpack gegen die SG Riedböhringen und Bonndorf weiter. Gelingen da vier Punkte, sollte der Verbleib in der Liga perfekt sein.

Schon mit dem Sieg vergangene Woche in Bonndorf hat die SG Riedböhringen/Fützen den Klassenerhalt gesichert. Mit dem jüngsten 2:1 gegen Immendingen rücken nun die einstelligen Tabellenplätze in Reichweite. „Das ist auch mein Ziel. Deshalb habe ich die kommenden Partien zu Endspielen ausgerufen“, sagt Trainer Frank Berrer. Der Siegtreffer gegen Immendingen fiel in Minute 92. Berrer: „Das ist etwas glücklich, aber wir hatten zuvor viele Chancen. Die besseren Möglichkeiten hatte indes Immendingen.“

Offenbar noch rechtzeitig hat der FC Schönwald wieder Schwung aufgenommen. Vor einer Woche der 5:0-Sieg gegen Brigachtal und nun der 4:1-Erfolg in Hinterzarten. „Die Mannschaft steht kompakt, nutzt ihre Chancen und agiert so, wie wir uns das vorstellen“, sagt Trainer Alexander Schätzle. Sechs der neun Treffer erzielte Julian Kaiser. „Er wird von den Mitspielern sehr gut in Szene gesetzt. Bei ihm ist der Knoten geplatzt“, freut sich Schätzle, der auch Schlussmann Marc Simone für die tollen Leistungen lobt. Nun wollen die Schönwälder gegen Hölzlebruck nachlegen. Sollte das gelingen, könnte es in dieser Saison, ähnlich wie vor zwölf Monaten, doch noch ein Happyend geben.