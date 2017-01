Philipp Holzmann holt Landestitel

Marbacher Judokas bei Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften in Tübingen erfolgreich

Judo: Bei den Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften der Altersklasse U21 in Tübingen feierte der Judo-Club Marbach zum Jahresauftakt beachtliche Erfolge. Philipp Holzmann kämpfte in der Gewichtsklasse bis 55 kg sehr variantenreich, holte sich einen Sieg nach dem anderen und sicherte sich schließlich den Meistertitel.

Anouk Bartler startete in der U 21 und besiegte bis zum Kampf um den Einzug ins Finale alle Gegnerinnen. Dann unterlief ihr ein Patzer, der sie in die Trostrunde schickte. Am Ende erreichte sie aber noch den 3. Platz. Ein respektables Ergebnis für die Neueinsteigerin in dieser Altersklasse. Trainer Volker Stadler war mit den Erfolgen seiner Schützlinge sehr zufrieden. Beide haben sich mit ihrer Platzierung für die Süddeutschen Meisterschaften qualifiziert.