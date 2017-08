Peterzell heimstark

Hannes Feucht, Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen, tippt den 2. Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Sportfreunde Neukirch – SV Rietheim. „Rietheim hat mit dem klaren 4:0-Erfolg gegen den VfB aufhorchen lassen, zumal der VfB personell gut besetzt war. Ob den Rietheimern der Kunstrasenplatz in Neukirch liegt, kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Auftaktsieg Schwung gibt und Rietheim mit 1:0 gewinnt.“

DJK Villingen II – SG Buchenberg/Neuhausen. „Wir haben am ersten Spieltag gegen Nußbach viele Fehler gemacht. Stellen wir diese ab, ist in Villingen ein Punkt drin. Machen wir die gleichen Fehler, kann es für uns ein bitterer Nachmittag werden. Die Villinger haben eine gute und junge Mannschaft, der in dieser Saison einiges zuzutrauen ist.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Schonach II. „Schonach hat, wie ich erfahren habe, zum Auftakt etwas unglücklich verloren. Die Gastgeber sind mit einem Auswärtssieg in Schönwald gestartet. Es ist ein Duell zweier Aufsteiger und wird sicherlich interessant. Ich denke, dass sich Vöhrenbach/Hammereisenbach mit 2:1 durchsetzt.“

FC Tannheim – FC Schönwald. „Für Tannheim ist es das erste Punktspiel. Schönwald steht nach der Auftaktniederlage auf eigenem Platz schon etwas unter Druck. Null Punkte nach zwei Spielen wären für den Bezirksliga-Absteiger sicherlich nicht so toll. Ich kann mir eine Punkteteilung vorstellen und tippe 2:2.“

VfB Villingen – FC Fischbach. „Eine interessante Partie. Fischbach zähle ich zu den Titelanwärtern. Noch hat die Elf kein Punktspiel absolviert. Die Villinger werden zeigen wollen, dass die hohe Niederlage in Rietheim nur ein Ausrutscher war. Da werden sich zwei Mannschaften gegenüber stehen, die auf Sieg spielen. Mein Tipp: 1:3.“

SV Nußbach – FC Weilersbach. „Nußbach wird im Kampf um den Klassenerhalt vor allem auf die Heimspiele setzen. Sie müssen da die Punkte holen, zumal der kleine Platz ein Vorteil der Gastgeber sein wird. Ich tippe 3:0.“

FC Peterzell – FC Triberg. „Eine interessante Konstellation. Triberg hat nach dem Auftaktsieg viel Selbstvertrauen, aber Peterzell ist heimstark und gewinnt die Partie mit 2:1.“