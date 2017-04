Peter Schubnell kehrt zurück

Fußball-Verbandsligist FC Neustadt spielt im eigenen Stadion gegen den FC Waldkirch

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – FC Waldkirch (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Vor dem FC Neustadt liegt eine richtungsweisende Partie. Wie vor zwei Wochen gegen Solvay Freiburg (2:1) zählen gegen den Tabellenvorletzten nur drei Punkte. Der zuletzt überraschende Punktgewinn der Neustädter beim SV Linx zeigt, dass die Hochschwarzwälder in einer guten Form sind. „Das Momentum spricht für uns. Es wäre aber grob fahrlässig, den Gegner am Tabellenstand zu messen. Immerhin hat Waldkirch erst vor wenigen Wochen gegen den Freiburger FC und Stadelhofen gewonnen“, warnt FCN-Trainer Benjamin Gallmann.

Für die Gäste ist das Spiel wohl die allerletzte Möglichkeit, die Chancen im Kampf um den Klassenerhalt zu wahren. „Entscheidend wird sein, welche Mannschaft besser mit dem Druck umgehen kann. Einerseits wäre ein frühes Führungstor für uns natürlich Gold wert“, so Gallmann. Er hat die Waldkircher zuletzt bei der 0:2-Heimniederlage gegen Bühlertal noch einmal intensiv beobachtet. „Ich möchte jetzt nicht meine Erkenntnisse offenlegen. Waldkirch ist auf jeden Fall besser als der Tabellenplatz“, fügt Gallmann an.

Wie schon in Linx, werden die Gastgeber auch am Samstag zumindest auf einen Leistungsträger verzichten müssen. Florian Heitzmann ist weiterhin angeschlagen und war unter der Woche nicht einmal zu einem Lauftraining einsatzfähig. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Sascha Waldvogel. Gallmann: „Es sieht nicht gut aus.“ Größer sind die Hoffnungen bei Simon Gantert, der in Linx mit Schmerzen zwischen den Pfosten stand. „Die Woche ohne Spiel hat ihm gutgetan. Er wird spielen.“ Mit Peter Schubnell rückt zudem ein weiterer Akteur in die Startformation, der in Linx fehlte. Trotz der Ausfälle von Heitzmann und Waldvogel will Gallmann nicht schwarz malen: „Spieler wie Tobias Falkowski und Christian Feger haben zuletzt bewiesen, dass sie mehr als Ersatz sind.“

Sieben Spiele haben die Neustädter in der Saison noch vor sich. Neun Punkte fehlen, um die Marke von 40 Zählern zu knacken. Dann sollte das Ticket für eine weitere Verbandsliga-Saison sicher sein. Gallmann: „Uns fehlen noch drei Siege. Es wäre traumhaft, wenn wir den ersten davon am Samstag einfahren.“