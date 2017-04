Regionalsport Schwarzwald Peter Allaut vom SV Mundelfingen: Viele sehen uns als sicheren Absteiger

Rückblick auf 22. Spieltag in der Kreisliga A 2. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: In dieser Staffel zeichnet sich weiterhin ein Vierkampf um die ersten zwei Plätze ab. Nachdem Tabellenführer SG Riedöschingen/Hondingen am vergangenen Mittwoch mit 0:2 in Göschweiler unterlegen war, folgte am Wochenende die Trotzreaktion mit dem 7:2-Sieg in Gündelwangen. „Wir hatten in den ersten fünf Minuten bei zwei Lattentreffern der Gastgeber Glück. Danach kam die Leistung, die ich mir nach dem Mittwoch-Spiel erhofft hatte. Meine Mannschaft hat binnen vier Tagen gezeigt, dass es besser geht. Und sie hat Charakter bewiesen“, freute sich Trainer Gerd Hanser. Alle sieben Tore wurden von unterschiedlichen Spielern erzielt.

Gar mit 8:0 fertigte der Tabellenzweite DJK Donaueschingen II den FC Lenzkirch ab. „Lenzkirch hat sich schnell selbst dezimiert. Danach hatten wir leichtes Spiel und haben in Überzahl auch unsere vielen Möglichkeiten genutzt“, bilanziert DJK-Trainer Erich Thurow. Seine Elf bleibt somit erster Verfolger des Spitzenreiters. „Vielleicht spielt das Torverhältnis noch eine Rolle. Da sind wir jetzt im Vorteil“, ergänzt der Trainer. Seine Elf hat noch den direkten Vergleich mit der SG Riedöschingen vor sich.

Eine schwache erste Halbzeit sah Uwe Müller, Trainer des FC Bräunlingen, von seinen Schützlingen beim 1:1 in Hüfingen. „Es waren wohl die schwächsten 45 Minuten, seit ich in Bräunlingen Trainer bin. Da war keine Laufbereitschaft zu sehen, und wir sind nie in die Zweikämpfe gekommen“, zählt Müller die Mängel auf. Nach der deutlichen Kabinenansprache wurde es besser. Für Müller hat die Partie einmal mehr gezeigt, dass in der Saison ein Aufstieg in die Bezirksliga noch nichts bringen würde. Müller: „Wir sind dazu noch nicht bereit.“

Eine „richtig gute erste Halbzeit“ sah Trainer Michael Hägele von seiner Elf des FC Hüfingen beim 1:1 gegen Bräunlingen. „Natürlich wären drei Punkt schön gewesen, aber wir können mit einem Zähler leben. Nach der Pause hat bei uns die Kraft etwas nachgelassen. Primäres Ziel ist es weiterhin, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Die Mannschaft ist hoch motiviert und die Trainingseinheiten sind gut. Wir sind mit dem bisherigen Rückrundenverlauf sehr zufrieden“, ergänzt Hägele.

Mit neun Punkten und 8:1 Toren hat der FC Pfohren die englische Woche perfekt abgeschlossen und seine Chance auf die Plätze eins und zwei gewahrt. Am Wochenende gab es einen 4:1-Heimsieg gegen St. Märgen. „Unsere erste Halbzeit hat mir nicht gefallen. Das habe ich in der Pause den Spielern auch klar gesagt. Sie haben dann alles umgesetzt und verdient gewonnen“, freut sich Trainer Dominic Häring. Für ihn war es eine „fantastische Woche“. Somit steigt die Vorfreude auf das Spiel in Riedöschingen nach Ostern.

Eine 1:5-Pleite vom Mittwoch gegen Bräunlingen hatte der SSC Donaueschingen zu verdauen. Mit dem 3:1-Sieg gegen Göschweiler gelang zumindest eine kleine Wiedergutmachung. Mit der Chancenverwertung war Trainer Jürgen Feuerstein indes nicht zufrieden. „Wir standen in den ersten 15 Minuten dreimal allein vor dem Torhüter der Gäste und brachten den Ball nicht rein. Glücklicherweise hat es doch noch geklappt“, so Feuerstein. Alledings war der Sieg teuer erkauft. Sebastian Charton musste mit Bänderrissen vom Platz und wird länger fehlen.

Erstmals seit dem dritten Spieltag hat der FC Löffingen II einen der beiden letzten Tabellenplätze verlassen. Richtig glücklich ist Trainer Michael Baumann indes nicht. „Wir haben zuletzt dreimal die Punkte geteilt. Da wären auch drei Siege möglich gewesen. Dann wären wir jetzt am unteren Mittelfeld dran“, sagt Baumann, dessen Elf am Wochenende beim FC Neustadt II 1:1 spielte. In Neustadt habe seine Elf kaum Torchancen des Gastgebers zugelassen, was Baumann zuversichtlich stimmt. „Ich schaue weiter auf den viertletzten Platz. Wir wollen den Klassenerhalt ohne Zittereinlagen schaffen.“

Durch die 0:3-Heimniederlage gegen Öfingen rutschte der SV Mundelfingen auf den vorletzten Tabellenplatz. Öfingen spielte befreit auf, während den Gastgebern die Nervosität anzumerken war. „Viele sehen den SV Mundelfingen jetzt als sicheren Absteiger. Wir werden auch in allen folgenden Partien Außenseiter sein. Aber wir können ab jetzt befreit aufspielen und haben nichts zu verlieren“, sagt Vorsitzender Peter Allaut. Über Ostern stehen die zwei Heimspiele gegen Göschweiler und Hüfingen auf dem Programm.