Regionalsport Schwarzwald Peter Allaut: Ein Spiel für Feinschmecker

Rückblick auf den 26. Spieltag in Kreisliga A 2. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Am Wochenende ist in der Staffel 2 die erste Entscheidung gefallen. Schlusslicht SV St. Märgen ist nun auch rechnerisch abgestiegen. An der Spitze zeichnet sich indes ein Drei- bis Vierkampf um die ersten zwei Plätze bis zum letzten Spieltag ab.

Mit dem 3:3-Unentschieden auf eigenem Platz gegen die SG Riedöschingen hat die DJK Donaueschingen II die Tabellenspitze vor dem punktgleichen Konkurrenten verteidigt. Richtig glücklich über den Punkt war DJK-Trainer Erich Thurow nicht. „Wenn wir etwas cleverer agieren, holen wir drei Zähler. Eigentlich müssen wir die 3:2-Führung bis zum Schlusspfiff halten.“ Thurow sah von beiden Mannschaften ein gutes Spiel. Der Übungsleiter baut auf das Selbstvertrauen seiner Spieler: „Wir sind aktuell in einer guten Form und wollen versuchen, unsere gute Ausgangsposition zu halten.“ Nur zu gern würden die Donaueschinger in der kommenden Saison in der Bezirksliga angreifen.

Zweimal (1:0/2:1) lag die SG Riedöschingen/Hondingen in Donaueschingen in Führung, bevor nach 2:3-Rückstand in Minute 89 noch der 3:3-Ausgleich gelang. „Über 90 Minuten betrachtet geht die Punkteteilung in Ordnung. Die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen. Daran hatten beide Mannschaften ihren Anteil“, bilanziert SG-Kapitän Björn Werhan. Für die eigene Elf sei es wichtig gewesen zu punkten, um die Chancen auf die Meisterschaft zu wahren. Es gelte laut Werhan nun, am kommenden Wochenende gegen Lenzkirch dreifach zu punkten, um anschließend gestärkt in das nächste Top-Spiel in Bräunlingen zu gehen. Zum Abschluss spielt die SG noch gegen Öfingen und beim Absteiger St. Märgen. Werhan: „Die Spieler sind alle fit für das Saisonfinale und freuen sich auf die kommenden Aufgaben. Wir haben die Chance, als Aufsteiger noch einiges zu erreichen, was uns unheimlich motiviert.“

Da es in der Partie der zwei Spitzenteams keinen Sieger gab, rückte der Tabellendritte FC Pfohren dank des eigenen 2:1-Erfolgs gegen den SSC Donaueschingen wieder bis auf zwei Punkte an das Führungsduo heran. „Wir schauen nur auf uns und sehen uns daher auch nicht als Gewinner des Spieltags. Wir mussten wieder einmal am Limit spielen, um die drei Punkte zu behalten. Natürlich schielen wir auf Platz zwei“, sagt Trainer Dominic Häring. Sein Ziel ist es, in den restlichen vier Partien gute Leistungen seiner Mannschaft zu sehen. „Auf andere Dinge haben wir keinen Einfluss. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“ Sorgen bereiten Häring einige verletzte Spieler. Auch deshalb müssten die anderen Akteure weiterhin ans Limit gehen.

Mit dem 6:0-Erfolg gegen Möhringen feierte der FC Hüfingen den höchsten Saisonsieg. Schon nach einer Viertelstunde war die Partie bei eigener 3:0-Führung entschieden. „Das war eine starke Leistung unserer Mannschaft. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt“, resümiert Trainer Michael Hägele. Er hofft, dass die Hüfinger Elf in den kommenden Spielen an diese Leistungen anknüpft. „Uns fehlt rechnerisch noch ein Sieg zum Klassenerhalt. Den wollen wir so schnell wie möglich einfahren, um anschließend mit einem guten einstelligen Tabellenplatz die Saison abzuschließen“, nennt Hägele seine Ziele.

Die Partie der beiden Kellerkinder SV Mundelfingen gegen FC Löffingen II ließ zunächst ein Kampfspiel erwarten, da beide drei Punkte für den Klassenerhalt benötigten. Heraus kam eine Nullnummer, aber auch ein sehenswertes Spiel. „Es war ein Spiel für Feinschmecker. Beide haben spielerisch eine starke Leistung gezeigt“, analysiert Mundelfingens Vorsitzender Peter Allaut. Er hofft, dass diese Leistung der Elf im Saisonfinale das nötige Selbstvertrauen gibt. Gern hätten die Mundelfinger in der Schlussphase bei zwei strittigen Entscheidungen zwei Elfmeter bekommen, doch der Schiedsrichter pfiff nicht. Dennoch verteilt Allaut ein großes Lob an den 23. Mann: „Es war eine sehr souveräne Schiedsrichter-Leistung. Der Mann hat Ruhe ausgestrahlt. Auch den Schiedsrichter-Einteilern muss ich ein Lob aussprechen, in so einer wichtigen Partie einen so souveränen Mann zu nominieren.“

Michael Baumann, Trainer des FC Löffingen II, sah ebenfalls ein „gutes Spiel von zwei Kellerkindern“. Baumann: „Natürlich hatte ich mir drei Punkte erhofft, zumal wir die ersten 45 Minuten dominiert haben.“ Die Löffinger, die wieder einige Akteure aus dem Landesliga-Kader aufgeboten hatten, haben nun laut Baumann „ein knackiges Restprogramm“. Den Optimismus des Trainers beeinflusst das aber nicht. „Es sind noch zwölf Punkte zu vergeben und wir werden es schaffen, in der Liga zu bleiben. Ich glaube fest an unsere Mannschaft.“