Personeller Umbruch

Fußball-Bezirksligisten in der Saison-Vorbereitung:SG Riedböhringen/Fützen

Fußball-Bezirksliga: (her) Die SG Riedböhringen/Fützen steht ein Jahr nach der Fusion vor einem weiteren personellen Umbruch. Nachdem einige erfahrene Kräfte nicht mehr zur Verfügung stehen, soll dieser Aderlass mit talentierten Eigengewächsen kompensiert werden. Der routinierte Trainer Frank Berrer steht vor einer großen Herausforderung. Mit Christian Baumann (Karriereende) Michael Schrempp (Spielertrainer 2. Mannschaft) oder Thomas Engesser (berufliche Gründe) stehen drei wichtige Säulen nicht mehr zur Verfügung. Dazu wechselten Ersatztorhüter Martin Huber zu der SG Aulfingen/Leipferdingen, Abwehrspieler Benjamin Danacher zu seinem Heimatverein TuS Blumberg und Eigengewächs Daniel Rendler zum FC Mundelfingen. Torjäger Torsten Rendler will etwas kürzer treten und in der zweiten Mannschaft spielen.

Mit dem zuletzt langzeitverletzten Abwehrchef Jörg Fetz oder dem starken Sturmduo Philipp Gleichauf/Abdullah Cakmak sowie Daniel Müller und Nico Meister, die beide in ihr zweites Bezirksligajahr gehen, kann Berrer auf eine leistungsstarke Achse zurückgreifen. Um dieses Gerüst gilt es ein schlagkräftiges Team zu formen. „Junge, nachrückende Spieler haben nun alle Möglichkeiten und können ihre Chance nutzen. Unser Augenmerk gilt ganz klar dem Klassenerhalt,“ schätzt Berrer die Lage realistisch ein.

Aus der eigenen Jugend rücken mit Emre Kaplanci, Florian Müller und Fabian Fricker gleich drei Spieler nach. Vom Bezirksligaaufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen kehrt mit Andreas Metzler ein hoffnungsvoller Abwehrspieler zurück. Liga-Konkurrenten FC Brigachtal wird Enis Cabri in den Kader rücken.

Der Chefcoach wird von Torwart-Trainer Björn Herrmann und Betreuer Rocco Dzuibale unterstützt. Ganz eng wird mit den Verantwortlichen aus dem Perspektivteam der zweiten Mannschaft, Manuel Meister und Michael Schrempp, zusammengearbeitet. Berrer zählt den FC Gutmadingen, den FC Königsfeld sowie den SV Geisingen zu den ersten Titelaspiranten in der Bezirksliga. Ganz stark schätzt er auch den Aufsteiger FC Marbach ein.

Testspiele

15.Juli: FC Hüfingen (in Fützen), 20. bis 23. Juli: Kommenbachpokal in Fützen; 26. Juli: FC Geisslingen (in Fützen); 28.Juli Weilheim (in Riedböhringen); 3. August: DJK Donaueschingen (in Riedböhringen); 6. August: SV Waldkirch (in Riedböhringen), 13. August: SV Grafenenhausen (H)