Personeller Umbruch in Tennenbronn

Regionalligist strebt in der zweithöchsten deutschen Liga einen Mittelfeldplatz an

Ringen, Regionalliga: (am) Vor dem vierten Jahr in der Regionalliga hat sich beim KSV Tennenbronn personell einiges getan. Dies liegt zum Teil an den geänderten Gewichtsklassen, aber auch an einigen Abgängen, die kompensiert werden mussten. Marco Bechtel (KG Laudenbach/Sulzbach) und Timo Moosmann (RC Merken) haben den Verein verlassen. Adrian Stockburger muss aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Luca Lehmann absolviert ein Praxissemester in Hamburg und steht nur in Ausnahmefällen zur Verfügung.

Glücklicherweise ist der KSV Tennenbronn in der Lage, viele Lücken mit eigenen Nachwuchsringern zu schließen: Lukas und David Brenn, Robin Moosmann und Jonas Schondelmaier haben schon 2016 Regionalligaluft geschnuppert und sind fest eingeplant. Der deutsche Vizemeister der B-Jugend, Mathias Schondelmaier ist Kandidat für die 57-kg-Klasse.

Die mittleren Gewichtsklassen bis 75 kg sind an die Routiniers Timo-Marcel Nagel und Fabian Reiner vergeben. Reichlich Erfahrung hat die Mannschaft auch in den oberen Klassen zu bieten. Dimitar Kumchev hat es mit seinen immerhin schon 37 Jahren wieder zum bulgarischen Freistilmeister 2017 gebracht und ist in beiden Stilarten eine stabile Bank im Schwergewicht. Er hat seinen Freund Miroslav Geshev zu einem Wechsel vom SV Wacker Burghausen nach Tennenbronn bewegt. Der 33-jährige Bulgare ist für die 98-kg-Klasse vorgesehen. Den absoluten Knüller landete Tennenbronn mit der Verpflichtung des deutschen Meisters Florian Neumaier für die Greco-Klassen bis 80 und 86 kg. Der WM-Teilnehmer aus Mühlenbach stand zuletzt in Diensten des Bundesligisten ASV Nendingen und zog die Konsequenzen aus den Querelen um die Neugründung einer Profiliga.

Da die Tennenbronner Personaldecke in der neuen Runde noch dünner ist als im Vorjahr, will KSV-Trainer Mathias Brenn von einer Favoritenrolle nichts wissen und setzt wieder auf einen Rang im Mittelfeld. Highlights der Saison werden sicherlich die Derbys gegen Aichhalden und den Aufsteiger Sulgen sein.

Verbandsliga: Tennenbronn II hat 2016 eine herausragende Leistung geboten und den Aufstieg in die Verbandsliga gefeiert. Nun steht das Team vor einer großen Herausforderung, denn die neuen Konkurrenten waren schon stark und haben laut der Wechselliste noch gezielt Lücken geschlossen. Am Freitag geht es vor eigenem Publikum gegen den AC Gutach-Bleibach um eine erste Standortbestimmung.