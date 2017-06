Regionalsport Schwarzwald Patrick Bäurer: Ich will mein Hobby zum Beruf machen

Patrick Bäurer: „Ich will mein Hobby zum Beruf machen“

23-Jähriger aus Hondingen ist professioneller Fußball-Freestyler und spielt außerdem bei Bezirksliga-Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen

Glückwunsch zum Bezirksliga-Aufstieg mit der SG Riedöschingen/Hondingen. Habt ihr den Erfolg kräftig gefeiert?

Danke. Nach dem Rückspiel am Samstag sind wir mit dem Fanbus zur 1200-Jahr-Feier nach Hondingen gefahren. Hier wurden wir von den Fans und dem Riedöschinger Musikverein empfangen. Bis fünf Uhr morgens wurde gefeiert.

Was erwartest Du von der Bezirksliga?

Ich freue mich darauf und bin gespannt, was auf uns zukommt. Spielerisch werden, denke ich, keine Schwierigkeiten haben, mit den anderen Teams mitzuhalten.

Du bist auch professioneller Fußball-Freestyler. Wie kam es dazu?

Seit mittlerweile zehn Jahren trainiere ich täglich meine Freestyle-Tricks. Spieler wie Diego Maradona und Ronaldinho haben mich inspiriert und dazu gebracht. Ich habe mir damals viele Internet-Videos mit ihren Tricks angeschaut und versucht, sie nachzumachen. Jeden Tag nach der Schule habe ich in meinem Zimmer oder auf der Terrasse geübt.

Und dann?

Meinen ersten Auftritt hatte ich 2011 mit 17 Jahren. Mittlerweile habe ich in Deutschland, Österreich, Kanada und der Schweiz über 300 Shows gemacht.

Was waren Deine bisherigen Highlights als Freestyler?

Im November 2013 war ich im ,aktuellen Sportstudio’ des ZDF und trat an der Torwand gegen Mirko Slomka an. Ein Jahr später durfte ich im Schwarzwaldstadion im Rahmen eines Spiels des SC Freiburg auftreten. Im gleichen Jahr hatte ich auch einen Auftritt vor 30000 Zuschauern in der Frankfurter Commerzbank-Arena.

Und was läuft aktuell bei Dir?

Den kompletten Mai über war ich in ganz Deutschland unterwegs. In München, Landshut, Leipzig, Berlin und Esslingen habe ich zusammen mit anderen Freestylern aus verschiedenen Sportarten 14 Schulen besucht, um Workshops zu veranstalten. Ich war für Fußball-Freestyle verantwortlich. Meine Kollegen boten unter anderem noch Freestyle-Workshops für Skateboarden und Frisbee an. Die Schüler waren zwischen 12 und 18 Jahren alt.

Was reizt Dich daran, für Kinder und Jugendliche Workshops anzubieten?

Viele wissen gar nicht, dass Freestyle wirklich eine Sportart ist und man sowohl nationale Titel als auch die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Ich will ihnen meinen Sport näherbringen und vorstellen. In Deutschland gibt es lediglich 20 bis 30 Freestyler.

Was gefällt Dir besser – Freestyle oder Mannschaftsfußball?

Das sind zwei verschiedene Sportarten. Während Freestyle eine Einzelsportart ist, kommt es beim Fußball auf die Mannschaft an. Früher habe ich in der Verbandsliga gespielt, doch mittlerweile ist der Zug abgefahren, um noch höherklassiger zu spielen. Auch deshalb habe ich mich mehr auf Freestyle fokussiert und bin zu meinem Heimatverein zurückgekehrt. Ich versuche, beides unter einen Hut zu bringen.

Kann man mit dem Freestyle genug Geld verdienen?

Ja, das kann man schon. Je nach Veranstaltung verlange ich unterschiedlich hohe Gagen. Auch als Hauptberuf ist das Freestylen möglich, aber auch extrem schwierig, weil du auf Auftritte angewiesen bist. Mein Ziel und Traum ist es trotzdem, mein Hobby zum Beruf zu machen. Dafür trainiere ich jeden Tag hart.

www.patrick-baeurer.com

Patrick Bäuerer im Netz

Kontakt/Buchungen über www.patrick-baeurer.com. YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqCYhifGVIK8_yEsnwKYpdQ