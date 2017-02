Pat Cortina: "Haben wir denn eine andere Wahl?"

Wild Wings nach dem Null-Punkte-Wochenende. Durchhalteparolen bei Schwenningens Trainer

Eishockey: Haben die Wild Wings am Sonntag in Krefeld die letzte (realistische) Chance auf die Pre-Playoffs verspielt? „Vielleicht. Aber wir werden weiter alles versuchen“, antwortet Pat Cortina. Der Schwenninger Coach weiß, dass dies nach Durchhalteparolen klingt, führt allerdings auch an: „Haben wir denn eine andere Wahl? Jedem von uns ist klar, dass es ganz, ganz schwer wird.“ Vor allem die fehlende Konstanz kostete am vergangenen Wochenende mögliche Erfolge. In den ersten 20 Minuten zu Hause gegen Köln (2:5) und in Krefeld (2:4) spielten die Wild Wings stark. „Danach“, so Cortina, „haben wir es verpasst, den nächsten Schritt zu machen“. Die Folge war ein Null-Punkte-Wochenende.

Die Pleite in Krefeld tut den Wild Wings besonders weh. Mit 2:0 führten sie bei einem Gegner, bei dem es auf und neben dem Eis zuletzt ordentlich kriselte. Doch die Schwenninger verpassten es, den Sack zuzumachen. „Die ersten zwei Treffer waren für uns zu einfach. Wir hätten zudem das mögliche 3:0 machen müssen“, sagt Cortina kritisch.

Vielleicht lag das enttäuschende Abschneiden im Rheinland aber auch daran, dass die Schwenninger offenbar in der aktuellen Saison einen Krefeld-Komplex haben. Ein einziges Pünktchen holten sie in vier Spielen gegen das derzeitige Liga-Schlusslicht. Dies ist die gleiche Ausbeute wie gegen Meister und Tabellenführer EHC Red Bull München. Die Schwenninger Bilanz gegen die anderen elf DEL-Klubs ist besser. „Krefeld ist ein gefährlicher Gegner, der uns nicht liegt. Gegen diese Mannschaft haben wir vier Tore in Überzahl kassiert“, so Cortina.

Manch einer dürfte es in und um Schwenningen zwar nicht gerne hören, doch für die Wild Wings geht es vier Spiele vor Saisonende eher darum, nicht wieder auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen als um die Teilnahme an den Pre-Playoffs. Der Vorsprung vor dem Schlusslicht aus Krefeld beträgt noch vier Punkte, zudem haben die Pinguine noch ein Spiel mehr auszutragen. Dagegen beträgt der Rückstand auf den Tabellenzehnten Eisbären Berlin weiterhin neun Punkte.

Wenig erfreuliche Nachrichten gibt es derzeit, was die personelle Situation betrifft. Am Montag fehlten im Training die beiden Stürmer Andrée Hult und Simon Danner sowie Verteidiger Jiri Hunkes. Hult und Hunkes zogen sich in Krefeld nach einem Bodycheck eine Oberkörperverletzung zu. Danner bekam einen Puck gegen das Knie. „Alle drei waren am Montag beim Arzt“, sagt Cortina und hofft zugleich, dass das Trio am Freitag im Heimspiel gegen Ingolstadt wieder fit ist. Dagegen rechnet der 52-Jährige im vorletzten Heimspiel der Saison nicht mit der Rückkehr von Sascha Goc und Joey MacDonald. Beide fehlten beim Mannschaftstraining. Cortina: „Sascha hat noch Schmerzen an der Hand. Joey ist zwar geskatet, allerdings ohne Ausrüstung.“ Der Trainer hofft, dass die beiden ältesten Spieler in der letzten Woche der Hauptrunde wieder zurück sind. Gut möglich, dass das letzte Hauptrundenspiel der Wild Wings am 26. Februar (Fasnachtsonntag) zu Hause gegen die Nürnberg Icetigers zugleich auch das Abschiedsspiel für die 37-jährigen Sascha Goc und Joey MacDonald ist.