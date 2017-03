Panthers wollen kräftig feiern

Rund um die Schwenninger Basketballer. Freibier und freier Eintritt am Samstag

Basketball, Regionalliga: Der Samstag ist ein ganz besonderer Tag in der Vereinsgeschichte der wiha.Panthers Schwenningen. Zum einen steigt beim letzten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern die große Meisterfete zum anderen entscheidet die 2. Basketball-Bundesliga, ob die bisherige Ausländerregelung „gekippt“ wird.

Außerordentliches Treffen: Im hessischen Gießen kommen am Samstag die Vertreter der Zweitligisten zu einem außerordentlichen Treffen zusammen. Dort soll entschieden werden, ob der Antrag der Panthers erfolgreich ist und es künftig in der 2. Bundesliga keine vorgeschriebene Deutsch-Quote mehr gibt. Als Noch-Regionalligist sind die Schwenninger bei diesem Treffen nicht dabei. „Aber wir haben unserer Informanten“, verrät Panthers-Geschäftsführer Frank Singer.

Heimserie gerissen: Nun hat es die Schwenninger doch noch erwischt. Gegen die SG Speyer kassierte der Meister die erste Heimniederlage der Saison. Zwei der bisherigen vier Saisonniederlagen mussten die Panthers gegen diesen Gegner einstecken. Von einem Speyer-Komplex will Singer jedoch nichts wissen. „Wenn unsere Mannschaft konzentrierter gewesen wäre, hätten wir dieses Spiel gewonnen. Allerdings wollte jeder sein eigenes Ding durchziehen.“

Sonntagsspiel: Nicht nur, dass die Panthers gegen Speyer leer ausgingen. Mit 400 Zuschauer wurde auch der Zuschauerschnitt um einiges nach unten gedrückt. Dies lag sicherlich auch daran, dass die Partie nicht wie gewohnt am Samstagabend sondern am späten Sonntagnachmittag stattfand. „Wir wollen versuchen nächste Saison jedes Heimspiel am Samstag auszutragen. Auch unter dem Aspekt, dass die Schwenninger Wild Wings ja auch oft am Sonntag zu Hause spielen und wir uns nicht gegenseitig die Zuschauer wegnehmen sollten“, hofft Singer.

Statistik: Obwohl gegen Speyer die mannschaftliche Geschlossenheit nicht vorhanden war, ist ausgerechnet das eigentlich die Stärke der Panthers in dieser Saison. In den vergangenen Jahren hatten die Neckarstädter steht’s einen der absoluten Topscorer der Liga. In diesem Jahr findet man unter den 20 punktbesten der Regionalliga mit Tabari Perry (Platz zehn) nur einen Spieler vom Meister. Dies ist kein Zufall. „Wir haben schon vor Saisonbeginn darauf geachtet, dass wir nicht einen überragenden Spieler haben, sondern mehrere Akteure die zweistellig punkten können. Das machte uns auch viel schwerer ausrechenbar“, sagt Singer.

Schwache Ausbeute: Man muss schon zweimal hinschauen, wenn man auf die Punkteverteilung der Panthers im Speyer-Spiel blickt und die Quote von Edin Alispahic sieht. Im Vorjahr war er noch die Nummer eins der gesamten Liga mit über 20 Punkten im Schnitt. Gegen Speyer brachte es der Center gerademal auf zwei Pünktchen. „Die Center sind auch darauf angewiesen, dass sie in Szene gesetzt werden. Das war gegen Speyer leider nicht der Fall, da jeder nur auf sich selbst schaute“, begründete Singer die schwache Quote von Alispahic.

Meisterfeier: Die Panthers haben am Samstag gegen Kaiserslautern einiges vor. Im letzten Heimspiel der Saison soll in der Deutenberghalle die Regionalliga-Meisterschaft noch einmal richtig gefeiert wird. Dabei ist der Eintritt frei und es gibt Freibier. Zudem werden unter anderem die Spieler einen besonderen Auftritt für ihre Fans machen. Singer: „Wir wollen auch kurz die Halle abdunkeln. Die Zuschauer sollen dann mit ihrem Handy-Blitz für ein besonderes Bild sorgen. Wir hoffen natürlich, dass viele mitmachen.“ Die Partie beginnt nicht wie gewohnt bei den Panthers um 20 Uhr, sondern bereits eine Stunde früher um 19 Uhr.