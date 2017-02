Panthers wollen ein Zeichen setzen

Schwenninger Basketballer empfangen am Samstag Mainz. Trainer Velcic sieht Gegner besser als Tabellenplatz

Basketball-Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – ASC Theresianum Mainz (Samstag, 20 Uhr, Deutenberghalle). Nach der verdienten Niederlage beim schweren Gastspiel in Koblenz wollen die Panthers vor heimischer Kulisse wieder Fahrt aufnehmen. Gegen Mainz sind die Panthers favorisiert und wollen ihre starke Heimserie ausbauen.

Mit den Mainzern kommt ein eingespieltes Team mit einigen hoffnungsvollen Talenten. Das Team von Trainer Alexander Heidbrink hatte die vergangene Saison mit einem starken vierten Platz abgeschlossen, muss aktuell jedoch wieder kleinere Brötchen backen. Die Rheinhessen stehen auf Rang elf und bangen noch um den Klassenerhalt. Zuletzt erlitt Mainz zwei Niederlagen in Folge, allerdings gegen die Topteams Speyer und Lich.

"Mainz ist immer ein stark und hat höhere Ambitionen als den aktuellen Tabellenstand. An guten Tagen können sie jeden schlagen. Wir wissen um ihre Klasse, vor allem wenn sie um den Klassenerhalt kämpfen", sagt Panthers-Trainer Alen Velcic, der sein Team vor einem schweren Gang wähnt. "In der heißen Saisonphase müssen wir noch ein paar Prozentpunkt zulegen."

Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste ist Spielmacher Anish Sharda. Der US-Amerikaner führt das talentierte Team aus der traditionell guten Kaderschmiede des Theresianums. Wichtige Bausteine sind ferner Kapitän Philipp Schön, ein starker Power Forward, sowie im Backcourt Christian Zander und Jerome Gahr als weitere starke Scorer.

Für die Panthers wird es wichtig sein, das eigene Spiel durchzubringen. "Wir haben in den vergangenen beiden Spielen schwächer getroffen und dadurch gegen ein starkes Team wie Koblenz auch nicht gewonnen. Das Team arbeitet hart daran, das eigene Spiel besser durchzusetzen. Dann kommen wir auch in bessere Wurfpositionen", ergänzt Velcic.

Die Ausgangslage ist weiterhin ausgezeichnet für die Korbjäger aus dem Schwarzwald. Auch wenn der nächste Verfolger Limburg am vergangenen Wochenende zwei Punkte aufgeholt hat, haben die Panthers weiterhin vier Zähler plus und den gewonnenen direkten Vergleich als Vorsprung. "Die Ausgangslage ist gut, aber die Mannschaft darf sich natürlich keine Schwächephase erlauben. Darum wollen wir gegen Mainz ein Zeichen setzen, dass wir auf Kurs sind und auch auf Kurs bleiben", fügt Velcic an.

Damen punkten ohne Spiel

Oberliga, Damen: Da die TSG Schwäbisch Hall das für den heutigen Samstag angesetzte Spiel bei den Baskets VS abgesagt hat, wird die Partie mit 20:0 für den BV Villingen-Schwenningen gewertet. Schon vor einigen Wochen meldete die TSG ihre personellen Sorgen für den Spieltermin. Ein Ersatztermin ließ sich unterdessen nicht finden. Zudem lehnte die Staffelleitung eine Verlegung ab. Die TSG, aktuell Tabellenletzter, bekommt zusätzlich einen Punkt abgezogen. Die Baskets VS um Trainer Sergey Tsvetkov hätten gern gespielt. Sollten am Wochenende die Konkurrenten aus Jungingen und Gerlingen nicht punkten, wäre der Sieg am grünen Tisch gleichbedeutend mit einem Sprung in der Tabelle.