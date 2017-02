Panthers sorgen schnell für klare Verhältnisse

Schwenninger Basketballer besiegen USC Heidelberg II klar

Basketball, Regionalliga: (mb) Mit 82:60 bezwangen die Wiha Panthers aus Villingen-Schwenningen den USC Heidelberg II ungefährdet. 600 Zuschauer sahen in der Deutenberghalle ein Spiel gegen destruktive Gäste, das letztlich nicht mehr als eine Pflichtaufgabe war. Die Panthers bleiben auf Titelkurs und haben den Abstand zu den Verfolgern weiter ausgebaut.

Von Beginn an zeigten die Panthers, wer Herr im Hause ist. Angeführt von Routinier Samba Thiam, der in der Anfangsphase bereits acht Zähler auflegte, sorgten die Panthers schnell für klare Verhältnisse. Vor allem in der Defensive zeigten die Gastgeber unter der Regie von Darius Pakamanis eine starke Vorstellung, 16:4 stand es nach etwas mehr als fünf Minuten.

Dass sich die Hausherren nicht weiter absetzen konnten, lag im Wesentlichen an einer unterdurchschnittlichen Wurfquote aus der Distanz und dem ein oder anderen Turnover zuviel. „Wir hatten zwei, drei unkonzentrierte Ballverluste im Aufbau, die Heidelberg im Gegenzug in Punkte umwandelte“, sagte Panthers-Trainer Alen Velcic.

Unter dem Korb zeigte Davor Barovic eine starke Partie. Dank seiner Wendigkeit und seines Größenvorteils legte er ein Double-Double mit zehn Punkten und hervorragenden 16 Rebounds auf. Der Gästetrainer monierte die Reboundverteilung derweil als „alternative Fakten“, wodurch der besorgte Besucher über die tatsächlichen Zahlen keine Gewissheit erlangen konnte.

Im zweiten Durchgang verwalteten die Panthers den Vorsprung ungefährdet. Heidelberg hielt phasenweise mit gutem Pressing und einer engen Zone, die durch die Ungefährlichkeit der Panthers von außen begünstigt wurde, dagegen, war aber offensiv zu sehr von Spielmacher Morris Hintz abhängig, der mit 24 Punkten bester Scorer des Spiels wurde. Bei den Panthers wirkten auch Kristian Borisov und Milen Dimitrov mit und trugen ihren Teil zum Sieg bei. Topscorer war der starke Aljosa Remus.

Unschön war die Schlussphase, als die Gäste trotz deutlichen Rückstandes von fast 20 Punkten zu teilweise rüden Stop-the-Clock-Fouls griffen und alle Anwesenden mit jedem Freiwurf den Abpfiff ein Stück mehr herbeisehnten. Während der nächste Verfolger Limburg weiter in Schlagdistanz bleibt, verloren Karlsruhe und der nächste Panthers-Gegner Koblenz weiter an Boden. In der kommenden Woche wollen die Panthers, unterstützt von knapp 100 Auswärtsfans, einen weiteren Schritt in Richtung Titel gehen.

Für die Wiha Panthers spielten und trafen: Milen Dimitrov (0 Punkte/1 Rebound/0 Assists), Darius Pakamanis (10/1/1), Samba Thiam (10/4/2), Sergej Tzvetkov (12/6/1), Jaka Zagorc (0/2/6), Nikola Fekete (2/1/1), Davor Barovic (10/16/0), Aljosa Remus (13/5/3), Boyko Pangarov (4/1/1), Tabari Perry (7/8/1), Edin Alispahic (9/7/0) und Kristian Borisov (5/0/1).