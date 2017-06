Regionalsport Schwarzwald Panthers müssen noch warten

Kauf der Zweitliga-Lizenz noch offen. Fristverlängerung für TV Lich

Basketball: Die wiha.Panthers müssen sich noch etwas gedulden. Am Mittwoch sollte eigentlich die Entscheidung fallen, ob die Schwenninger die Lizenz bzw. das Teilnahmerecht für die Liga Pro B dem TV Lich abkaufen können. Doch die Mittelhessen hatten sich offenbar noch nicht entschieden. Wie Daniel Müller, Geschäftsführer der 2. Basketball-Bundesliga mitteilte, habe der Club eine Fristverlängerung bekommen. Bis um 23.59 Uhr am Donnerstag muss sich der bisherige Pro B-Ligist entschieden haben. Dann wissen auch die Verantwortlichen der wiha.Panthers, ob sie doch noch auf Umwegen in die ersehnte Liga Pro B kommen können.

Die Licher Basketbären ziehen sich aus der 2. Bundesliga zurück. Die Lizenz wird auf den Stammverein TV Lich übertragen, der allerdings weiterhin in der Regionalliga spielen will. Somit haben die Mittelhessen die Möglichkeit, diese Lizenz zu verkaufen. Panthers-Geschäftsführer Frank Singer erwartet dafür einen Kaufpreis „im unteren fünfstelligen Bereich“. Die Schwenninger haben aber offenbar einen namhaften Konkurrenten. Bundesligist Gießen 46ers, seit Jahren Kooperationspartner der Licher, hat bereits öffentlich sein Interesse an der Pro B-Lizenz bekundet.

Daniel Müller bestätigte auf Anfrage, dass die von den Panthers geplante eine Vereinbarung zwischen zwei Vereinen „durchaus möglich“ sei. Er betonte allerdings auch, dass es sich dabei zunächst lediglich um ein Teilnahmerecht und nicht um die fixe Lizenz handle. Dessen ist sich auch Frank Singer bewusst: „Uns ist klar, dass es noch ein Nachlizenzierungsverfahren geben wird“.

Somit müssen die Panthers nach einem gelungenen Erwerb der „Lizenz“ noch zwei weitere Hürden nehmen, um nächstes Jahr wirklich in der Liga Pro B spielen zu können. Zunächst steht das Nachlizenzierungsverfahren an. Anschließend muss zumindest die Mehrheit der anderen 23 Mannschaften in der Liga Pro B (Süd und Nord) der Aufnahme des Regionalligameisters in die 2. Basketball-Bundesliga zustimmen.

Die Schwenninger teilten zwar mit, dass sie bezüglich der Lizenzverweigerung nicht vor ein Schiedsgericht ziehen und auch ihre angedrohte Klage aufgrund der Ausländerregelung in der 2. Bundesliga nicht wahrmachen werden. Allerdings stieß das Vorpreschen der Panthers in den vergangenen Monaten Verantwortlichen im Profi-Basketball bitter auf. Hier dürfte, sofern es mit dem sogenannten Lizenz-Kauf klappt, noch einiges an Überzeugungsarbeit auf die Neckarstädter zukommen. Das weiß auch Singer. „Wir werden uns bei den Vereinen entschuldigen“, kündigt der Panthers-Boss an. Im Verlauf des Donnerstags wird sich entscheiden, ob es überhaupt dazu kommen wird. Vorausgesetzt die Frist für den TV Lich wird nicht erneut verlängert.