Panthers leisten sich zu viele Fehlwürfe

Schwenninger Basketballer verlieren Topduell in Koblenz. Spielmacher Jaka Zagorc verletzt sich am Knie

Basketball, Regionalliga: (mb) Es war das Auswärtshighlight der Saison. Vor riesiger Kulisse in der Sporthalle Karthause in Koblenz entwickelte sich ein echtes Spitzenspiel, in dem die Wiha Panther VS den Kürzeren zogen. Der Gastgeber zeigte über die gesamte Spielzeit eine hervorragende Leistung und siegte verdient mit 79:61.

Unschöner als die Niederlage an sich, war der Umstand, dass das Spiel am Ende ohne Not hektisch wurde. Leidtragender war der bis dato beste Panther, Spielmacher Jaka Zagorc, der sich erneut am Knie verletzte. „So ein Spiel kann man angesichts der sportlichen Vorentscheidung in den letzten zwei Minuten souveräner zu Ende bringen“, sagtet Panthers-Trainer Alen Velcic.

Es war von Beginn an ein würdiges Spitzenspiel mit hoher Intensität. Die Gastgeber hatten sich gut auf die Panthers eingestellt, agierten mit hohem Einsatz und guter Verteidigungsarbeit: „Meinem Freund Josip Bosnjak muss ich ein Kompliment aussprechen, er hat sein Team gut eingestellt“, erkannte Velcic neidlos an.

Die Panthers hatten zunächst Probleme, die Gastgeber defensiv zu halten. Gerade die „Big Men“, die im Hinspiel den Unterschied ausgemacht hatten, kamen diesmal nicht ins Spiel. Sowohl Perry als auch Alispahic agierten unglücklich. Martin Abele auf der Gegenseite sprühte dagegen vor Spielfreude und setzte die hohe Motivation in gute Offensivaktionen um.

Bei den Panthers war neben Jaka Zagorc und Darius Pakamanis vor allem Aljosa Remus ein positiver Faktor im Spiel. Der Power Forward setzte vor allem defensiv Akzente und half den Panthers wieder ins Spiel zu finden. Während hinten die Leistung besser wurde, ließ vorne die Trefferquote nach. Jenseits der Dreierlinie hatten die Panthers keinen guten Tag. Entscheidender war jedoch, dass auch viele einfache Würfe aus der Nahdistanz nicht das Ziel trafen. Velcic: „Man muss eingestehen, dass wir zu viele Fehler gemacht haben, um gegen ein Spitzenteam zu gewinnen.“

Fehler im Angriffsspiel bestraften die Gastgeber mit gutem Fastbreakspiel, wobei sich vor allem Paulius Semaska und Zeljko Novak hervortaten. Vor allem Novak traf ausgerechnet in jenen Phasen, als sich die kämpferisch überzeugenden Panthers wieder in das Spiel reingebissen und den Rückstand deutlich verkürzt hatten. Novak und Co. verhinderten ein endgültiges Comeback der Panthers und sicherten sich am Ende auch den direkten Vergleich.

Nach dem Spiel wurden die Panthers von ihrem zahlreichen Anhang (rund 70 Mitgereiste) kräftig gefeiert. Beide Seiten lobten nach dem Spiel die tolle und faire Stimmung auf den Rängen und sprechen von Werbung für den Basketballsport in Deutschland.

Für die Panthers spielten: Kristian Borisov (0 Punkte/0 Rebounds/0 Assists), Darius Pakamanis (6/0/1), Samba Thiam (2/1/0), Sergej Tzvetkov (2/2/2), Jaka Zagorc (13/5/5), Nikola Fekete (7/1/0), Davor Barovic (4/6/2), Aljosa Remus (6/4/0), Boyko Pangarov (3/0/1), Tabari Perry (9/7/4), Edin Alispahic (9/4/2).