Panthers legen Einspruch ein

Basketball: Die Panthers Schwenningen haben fristgerecht am Freitag Widerspruch gegen die verwehrte Lizenz für die 2. Bundesliga Pro B eingereicht. Auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigte eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der 2. Bundesliga einen Eingang eines entsprechenden Widerspruchs. Dieser musste dort bis Freitag, 12 Uhr, vorliegen. Die Liga hat nun 14 Tage Zeit, um auf den Schwenninger Widerspruch zu reagieren. In dieser Zeit sollen nochmals alle Regularien geprüft werden. Sollte es bei der Lizenzverweigerung bleiben, wäre möglicherweise das Schiedsgericht die nächste Instanz.

Panthers-Geschäftsführer Frank Singer sagte dazu: "Wir sind zuversichtlich, dass wir die offenen Punkte in enger Abstimmung mit der Liga klären konnten. Allerdings werden wir auch bei Ablehnung den eingeschlagenen Weg fortsetzen."

Gegenwärtig wird bei den Panthers die Etablierung eines Teams in der Nachwuchsbundesliga (JBBL) vorangetrieben. An diesem Wochenende findet in der Villinger Hoptbühlhalle das Tryout unter dem JBBL-Cheftrainer Marian Thede statt. Rund 20 Nachwuchsspieler der Jahrgänge ab 2002 stellen sich der Sichtung, um ein hochklassiges Nachwuchsteam aufzubauen.

Getestet werden Spieler aus Villingen-Schwenningen, Haiterbach und dem Bodenseegebiet. „Dies ist kein Zufall, sondern gewünscht. Wir wollen als am höchsten spielender Verein der Region den gesamten Bereich südlich von Tübingen, der bislang ein weißer Fleck auf der höherklassigen Basketballlandkarte war, aktivieren und auf ein höheres Level heben“, sagt Vereinsvorstand Dr. Georg Zacek. Trainer Thede will dabei nicht Spieler aus anderen Vereinen abziehen, sondern mit diesen zusammenarbeiten.

Das Tryout beginnt am Samstag und Sonntag um 12 Uhr, am Sonntag ist zudem ein Trainingsspiel geplant. Geschäftsführer Singer betont: „Der Aufbau dieser Mannschaft als Leuchtturmprojekt für die Nachwuchsarbeit ist zentral für unsere Vereinsentwicklung.“ Singer macht auch deutlich, dass das Ziel JBBL unabhängig davon sei, in welcher Liga die Panthers kommende Saison spielen.