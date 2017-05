Regionalsport Schwarzwald Panthers im Schockzustand

Basketballer beraten weitere Vorgehensweise. Geschäftsführer Frank Singer denkt an Rückzug

Basketball: Nachdem der Einspruch der Wiha.Panthers Schwenningen gegen die Lizenzverweigerung zur Aufnahme in die 2. Basketball-Bundesliga Pro B erneut abgewiesen wurde, ist weiterhin völlig offen, in welcher Liga die Korbjäger in der kommenden Saison spielen werden. Denkbar erscheint gegenwärtig, dass die Neckarstädter eine weitere Instanz, das Schiedsgericht, anrufen, aber auch, dass sie mangels Aussicht auf Erfolg mit einem weiteren Jahr in der Regionalliga zufrieden geben müssen. Im zweiten Fall allerdings ohne Geschäftsführer Frank Singer, der für eine erneute Spielzeit in der Regionalliga nicht mehr zur Verfügung stehen würde.

„Wir haben noch keine Entscheidung über unsere weitere Vorgehensweise getroffen“, sagte Singer. Allerdings sei damit noch in dieser Woche zu rechnen. „Aktuell sieht es danach aus, dass wir auf einer Pressekonferenz unsere Entscheidung mitteilen werden“, fügt Singer an. Offenbar befindet sich der gesamte Verein noch im Schockzustand. Neben der offenen Spielklasse ist auch im personellen Bereich einiges unklar. Macht der Trainer weiter? Bleiben die Spieler? Lassen sich Neuzugänge verpflichten? Klar ist indes, dass eine weitere Saison in der viertklassigen Regionalliga ein prominentes Opfer fordern würde: Singer selbst. „Ich würde in dem Fall nicht mehr zur Verfügung stehen. Allerdings nicht, weil ich mich verdrücken will, sondern weil ich der Meinung bin, dass dann neue Köpfe an der Spitze stehen sollten. Beratend würde ich weiterhin zur Verfügung stehen“, verdeutlicht Singer seinen Standpunkt.

Laut Panthers-Pressesprecher Matthias Busse wollen die Verantwortlichen zeitnah mit neutralen Instanzen abwägen, ob ein erneuter Protest respektive Einspruch gegen die Entscheidung der 2. Basketball-Bundesliga überhaupt Sinn macht. „Wir sind nicht so vermessen, allein auf unsere Meinung zu bauen. Deshalb werden wir extern Meinungen einholen“, erläutert Busse. Für ihn wäre eine weitere Saison in der Regionalliga „ein kleiner Schlag, dem sicherlich eine Zäsur folgen würde“. Busse weiß, dass viele Spieler zwischenzeitlich beruflich und familiär mit der Region verbunden sind und bleiben würden. „Eine hundertprozentige Garantie gibt es dafür freilich nicht“, fügt das Vorstandsmitglied an.