Basketball Panthers haushoher Favorit gegen USC Heidelberg II

Regionalliga-Spitzenreiter empfängt Tabellenvorletzten

Basketball, Regionalliga: (mb) Die Wiha Panthers Schwenningen treffen nach drei Spitzenspielen im Januar nun im Heimspiel am Samstag (20 Uhr, Deutenberghalle) auf einen klaren Außenseiter. Der USC Heidelberg II rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz und konnte die guten Leistungen der Vorjahre bislang nicht bestätigen. Zu unterschätzen sind die Heidelberger jedoch keineswegs: mit dem KIT SC Karlsruhe und zuletzt dem TV Lich bezwangen sie zwei Topteams in fremder Halle.

„Heidelberg tat sich gerade gegen starke Gegner hervor und kann an guten Tagen sehr unangenehm zu bespielen sein“, warnt Panthers-Trainer Alen Velcic. Dennoch sind die Raubkatzen gegen die Zweitvertretung des Pro A-Teams MLP Academics klarer Favorit. Der Gegner hat im Vergleich zu den Vorjahren personell an Substanz verloren. Ohne die komplett in die Pro A aufgerückten Niklas Würzner und Christoph Rupp tun sich die Gäste schwer. Mit Lasse Steinort wechselte jüngst auch der Scharfschütze nach Fellbach. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf dem starken Spielmachertalent Morris Hintz, mit 13,9 ppg Topscorer des Teams. Moritz Nägele wurde vom Pro A-Team dauerhaft nach unten delegiert und soll auf den Guardpositionen mehr Sicherheit geben. Zudem ist auf Niklas Ney und Constantin Schmitt ein besonderes Auge zu werfen. Einiges an Erfahrung bringt Jochen Feist ins Team.

Die Panthers dürften jedoch vor allem im Frontcourt, sprich unter dem Korb, ein deutliches Übergewicht haben mit Edin Alispahic und Tabari Perry. Zudem wollen die Schwenninger auch aus der Distanz wieder treffsicherer agieren als zuletzt in Karlsruhe, wo es trotz schwacher Dreierquote zu einem ungefährdeten Sieg reichte. Positiv in den letzten beiden Spielen war die Verteidigungsleistung. Velcic: „Hier müssen wir an das Karlsruhe-Spiel anknüpfen. Wir dürfen uns am Samstag nicht vom Tabellenplatz der Heidelberger blenden lassen, defensiv wird es mindestens genauso schwer wie gegen Karlsruhe oder Limburg.“

Kochkurs für Basketballer

Für die Panthers stand in dieser Woche nicht nur Training auf dem Programm. Felix Fetzer, Vertriebsleiter von Sponsoring-Partner AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, lud die Mannschaft ins Gesundheitszentrum der AOK zum Kochkurs ein. „Gesundheit hat auch viel mit Ernährung zu tun. Den Spielern wollen wir als Leistungssportler Tipps geben, wie sie durch eine gesunde Ernährung körperliche Fitness und Wohlbefinden steigern können“, so Fetzer.

Elf Panthers-Spieler tauschten das Trikot gegen eine Küchenschürze und schnitten Gemüse, schälten Obst und rührten in aller Ruhe den Kochlöffel. So fix wie sie mit dem Ball über das Spielfeld fliegen, genauso schnell gehen sie in der Küche mit dem Messer um. „Ich liebe es zu kochen“, schwärmte Samba Thiam. Den Auftakt des kulinarischen Ereignisses bildete ein selbstgemachter Erdbeer-Bananen-Smoothie, gefolgt von einem Chili Con Carne mit viel Gemüse und einem Salat. Zum Nachtisch gab es einen leckeren Apfelcrumble. Panthers-Boss Frank Singer meinte nach dem Kochkurs: „Unsere Mannschaft hat Kompetenz und Spaß gleichermaßen erlebt.“

Nach dem Einsatz in der Küche sind nun wieder die spielerischen Qualitäten der Schwenninger Spieler gefragt. Die Panthers wollen sich auf dem Weg zum Meistertitel in der Regionalliga auch vom Außenseiter aus Heidelberg nicht aufhalten lassen.