Panthers erwarten direkten Verfolger

Schwenninger Basketballer spielen am Samstag gegen Limburg. Gäste sind Überraschungsteam der Regionalliga

Basketball, Regionalliga: (mb) Ein unerwartetes Spitzenspiel wartet am Samstag (Beginn: 20 Uhr) in der Schwenninger Deutenberghalle auf die Panthers. Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass nach 15 Spieltagen die EVL Baskets Limburg ärgster Verfolger der Wiha Panthers VS sein würden, noch vor den Liga-Schwergewichten Koblenz, Karlsruhe oder Speyer? Die Panthers wollen dank ihrer gefürchteten Heimstärke gegen die Hessen jedoch nichts anbrennen lassen.

Die Mannschaft von Limburgs Trainer Danny Stallbohm verfügt über einen verhältnismäßig engen Kader. Die bärenstarke Starting Five spielt überwiegend durch. Bankspieler kommen auf durchschnittlich 10 bis 15 Prozent Spielzeit – so wenig, wie bei keinem anderen Team der Liga. Lediglich Backup-Center Waldemar Gomer hatte zuletzt relevante Einsatzzeiten.

Die erste Fünf aus der Domstadt hat es jedoch in sich. Aufbauspieler der Baskets ist ein ehemaliger Panther, der Litauer Julius Zurna, der bislang mit 17 Punkten im Schnitt zu überzeugen wusste. Neben ihm bilden der US-Amerikaner Timothy Weber (SF, 18,5 ppg), Youngster Kevin Yebo (PF, 16,5 ppg), Scharfschütze Justin Stallbohm (SG, 8,7 ppg) und Center Dragan Sekelja (16,2 ppg), der für den von Koblenz abgeworbenen Martins Abele kam, die Achse des Teams. „Limburg macht aus seinen Möglichkeiten sehr viel, Kevin Yebo hat in dieser Saison einen Entwicklungssprung gemacht, sodass Limburg unter dem Korb einiges zu bieten hat“, analysiert Panthers-Trainer Alen Velcic. Der Schwenninger Coach hat sich vor allem das Verteidigungsverhalten der Domstädter genau angesehen.

„Wir waren schon im Hinspiel gegen Limburg gut eingestellt und haben ihnen unser Spiel aufgezwungen. Gerade auf heimischem Terrain muss das wieder unser Anspruch sein“, so Velcic. Mit der Form seiner Spieler ist der Trainer zufrieden. „Das Spiel gegen Tübingen hängen wir nicht zu hoch. Wir haben auch vieles gut gemacht und werden in der Verteidigung noch eine Schippe drauflegen“, verspricht der Panthers-Coach.

Im Rahmenprogramm des Regionalliga-Spitzenspiels tritt die Tanzcrew „Black Zone“ der TG Schwenningen auf. Panthers-Boss Frank Singer hofft auf eine große Publikums-Resonanz: „Trotz der Fasnetszeit hoffen wir auf hohen Zuschauerzuspruch für dieses Spitzenspiel. Unser Team braucht gerade in den nächsten Wochen bei dem schweren Programm jegliche Unterstützung.“