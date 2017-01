Panthers deklassieren Verfolger

Schwenningen bezwingt Limburg haushoch. Neckarstädter nun mit sechs Punkten Vorsprung

Basketball, Regionalliga: Panthers Schwenningen – EVL Baskets Limburg 86:57 (45:32). Klarer als im Vorfeld erwartet setzten sich die Panthers Schwenningen gegen den Tabellenzweiten durch und bauten ihre Führung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus. Nur im ersten Viertel hatten die Gastgeber etwas Mühe, doch bereits zur Halbzeit war klar, dass die Punkte in Schwenningen bleiben würden. „Wir haben die Tür zur angestrebten Meisterschaft wieder ein Stück weiter aufgestoßen. Letztlich hatten wir die Limburger gut im Griff“, freute sich Panthers-Trainer Alen Velcic nach dem Erfolg vor rund 700 Zuschauern.

Obwohl die Panthers schnell eine 13:5-Führung herausspielten, wirkte die Mannschaft zunächst etwas nervös. Limburg nutzte dies nach einer Auszeit, um das erste Viertel mit 19:17 Punkten für sich zu entscheiden. Viel lief bei den Gästen über den Center Dragan Sekelja, der mit 26 Punkten auch erfolgreichster Korbjäger der Limburger war. „Wir haben in dieser Phase manchmal die falschen Entscheidungen getroffen und etwas zu spät reagiert“, sagte Velcic. Er und seine Spieler blieben dennoch ruhig und wurden mit dem zweiten Viertel bestätigt. Die Panthers spielten ihre eigene Qualität aus und zogen immer deutlicher davon. So war die Pausenführung mit 13 Punkten Vorsprung schon mehr als ein Fingerzeig, in welche Richtung das Spiel fortan laufen würde.

Auch nach der Pause blieben die Neckarstädter hellwach. Alle eingesetzten Spieler trugen sich nach und nach in die Scorerliste ein. Die Gastgeber hatten den Ex-Schwenninger Julius Zurma, dem nur fünf Punkte gelangen, gut im Griff. Immer mehr schwang sich Boyko Pangarov bei den Panthers zu einer ganz starken Leistung auf, was sich in seinen 13 Punkten widerspiegelte, mit denen Pangarov neben dem US-Boy Tabari Perry zum zweitbesten Werfer der Panthers wurde. Als nach dem dritten Viertel bereits 17 Punkte Vorsprung auf der Anzeigetafel standen, war das Spiel endgültig entschieden.

Im letzten Viertel ließ der Spitzenreiter vom Neckarursprung nichts mehr anbrennen. Limburg gelangen in der gesamten Partie nur zwei Dreipunktversuche, was die gute Defensivarbeit der Panthers unterstrich. Die Neckarstädter selbst nutzten neun von 18 Dreipunktversuchen. „Die Quote von 50 Prozent ist okay“, sagte Velcic. Der Coach freute sich zudem über die gute Abwehrleistung seiner Mannschaft, „nachdem wir zuletzt defensiv etwas geschwächelt hatten“.

Auf die Schwenninger wartet am kommenden Wochenende mit dem SC KiT Karlsruher eine von drei Mannschaften, die mit sechs Punkten Rückstand noch in Schlagdistanz zum Spitzenreiter sind. Dieses Team beförderte am Samstag mit der Mannschaft aus Speyer einen weiteren Konkurrenten wohl endgültig aus dem Titelrennen. Velcic: „Wir werden in Karlsruhe wieder die Gejagten sein. Mit der Leistung vom Samstag sind wir aber sicherlich nicht chancenlos. Wir haben einmal mehr gezeigt, dass unser Spiel nicht auf einen Mann zugeschnitten ist und wir einige Akteure haben, die eine Partie entscheiden können.“

Noch keine Entscheidung ist über den Protest der Schwenninger gegen die Spielwertung am vergangenen Spieltag in Tübingen gefallen. Die Begegnung hatte aufgrund eines Jugendspiels verspätet begonnen. Velcic: „Wahrscheinlich müssen wir uns bis Mittwoch gedulden.“

Punkte für die Panthers: Edin Alispahic (5), Davor Barovic (8), Kristiyan Valeriev Borisow (2), Miklos Fekete (8), Darius Pakamanis (6), Boyko Pangarov (13), Tabari Perry (22), Aljosa Remus (3), Samba Thiam (4), Sergey Tsvetkov (9), Jaka Zagorc (6).

