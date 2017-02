Panthers chartern Doppeldecker

Schwenninger Basketballer kurz vor dem Ziel. Vorbereitungen für 2. Bundesliga Pro B laufen

Basketball-Regionalliga: (daz) Acht Spieltage vor Abschluss der Saison dürfen die Panthers Schwenningen langsam den Meistersekt kalt stellen. Am 18. Spieltag haben sich weitere Kandidaten aus dem Rennen um die Meisterschaft verabschiedet, während die Panthers mit dem 82:60 gegen den USC Heidelberg II ihre Aufgabe souverän erfüllten.

Liga: Mit der zweiten Niederlage in Folge scheint KIT SC Karlsruhe endgültig raus aus dem Titelrennen. Koblenz unterlag in Speyer. Der ärgste Verfolger, Limburg, gewann seine Partie, liegt allerdings bereits sechs Zähler hinter den Panthers, die zudem die beiden direkten Duelle gewannen. Sollten die Schwenninger auch am kommenden Spieltag in Koblenz gewinnen, wäre das mehr als ein kleiner Schritt zu Meisterschaft und Aufstieg.

Fans: Nach Koblenz werden die Panthers mit rund 100 Anhängern aufbrechen. Zwei Busse, darunter ein Doppeldecker, wurden bereits angemietet. Panthers-Coach Alen Velcic rechnet mit einer schweren Aufgabe. Velcic: „Ich kenne die Koblenzer seit über 20 Jahren. Sie hatten eine große Fluktuation in der Mannschaft und viel Verletzungspech. Koblenz ist, wie auch die folgenden Gegner aus Mainz, Fellbach und Langen, keine Laufkundschaft, gegen die wir mit halber Kraft bestehen.“

Auswertung: Eigentlich nimmt die Spielanalyse beim Trainer immer viel Zeit in Anspruch. Nach der Partie gegen Heidelberg wird Velcic darauf verzichten. „Es war kein schönes Spiel und die Schiedsrichter waren überfordert. Abhaken, Mund abputzen und nach vorn schauen. Wir werden nicht mehr darüber sprechen“, so Velcic. Lob gab es indes für den mannschaftlich geschlossenen Auftritt vom Trainer. „Alle zwölf Spieler wurden eingesetzt und elf haben sich in die Scorerliste eingetragen. Das war in Ordnung.“

Perspektive: Der Trend bei den Panthers geht ganze in Richtung 2. Bundesliga Pro B. Im Umfeld werden dazu weitere Weichen gestellt. Gespräche mit Spielern und dem Trainerteam gab es allerdings noch nicht. „Wir warten ab, bis wir genau wissen, in welcher Liga wir in der kommenden Saison spielen werden“, sagt Panthers-Boss Frank Singer. Klar ist, dass es in der Pro B aktuell einige Ausländerbeschränkungen gibt, die die Panthers treffen würden. Singer: „Auch hier laufen Gespräche, deren Ausgang noch offen ist.“

Jugend-Bundesliga: In der vergangenen Woche haben die Verantwortlichen der Panthers mit den Trainern einen möglichen Einstieg der Schwenninger in die Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) forciert (wir berichteten). „Wir sind dran und wollen das Thema umsetzen. Ich kann aber nicht sagen, ob es bereits für die Saison 2017/18 klappt“, ergänzt Singer. Er will in Absprache mit den Trainern die Abwanderung von Talenten zu anderen Teams der JBBL stoppen. Singer: „Das wird aber nur gelingen, wenn wir eine adäquate Lösung vor Ort anbieten. Wir wollen die Spieler hier behalten und sie selbst entwickeln.“ Der Panthers-Boss ist zuversichtlich, dass die Schwenninger die Organisation einer JBBL-Mannschaft allein stemmen können. „Kostenmäßig würde einiges auf uns zukommen, aber wir würden es probieren.“