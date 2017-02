Panthers: Zagorc trifft vier Sekunden vor Schluss

Schwenninger Basketballer schlagen Mainz. Neckarstädter nur ein Mal in Führung

Basketball, Regionalliga: (mb) Was für ein Krimi vor mehr als 500 Zuschauern! Nur ein einziges Mal lagen die Panthers während des gesamten Spiels gegen den ASC Theresianum Mainz in Führung, nämlich vier Sekunden vor Schluss der Partie. Doch dies reichte für einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Titel. Der Dreier von Jaka Zagorc zum Sieg verwandelte die Deutenberghalle in ein Tollhaus.

Die Gäste aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt hatten den Panthers ein packendes Spiel geboten. Das Team von Trainer Alexander Heidbrink war hervorragend eingestellt, spielte hohes Tempo im Angriff, verteidigte am Limit, entnervte die starken Big Men der Panthers und spielte auch im Setplay die Angriffe hervorragend aus, sodass die Distanzschützen der Gäste vor allem am Anfang hochprozentig trafen. Angeführt wurde das Team von einem überzeugenden Spielmacher Jerome Gahr.

Mitte des ersten Viertels zogen die Mainzer zweistellig davon, ehe die Panthers defensiv das Spiel besser in den Griff bekamen. Die Raubkatzen spielten in Ansätzen durchaus gut, ähnlich wie bereits in Koblenz, hatten aber erneut das Problem, zu schlecht aus dem Feld zu treffen und sich zu viele Ballverluste zu erlauben. Gegen ein starkes Transition-Team wie Mainz hatte dies fatale Folgen.

Angeführt von einem bärenstarken Tabari Perry, der sich immer wieder stark durch die Zone der Mainzer durchtankte, holten die Panthers nach und nach auf. Der US-Amerikaner entwickelte sich auch defensiv zum Stabilitätsanker zusammen mit Darius Pakamanis, der den Drive von Jerome Gahr immer besser zu stoppen vermochte und drei bärenstarke Blocks verbuchte.

Offensiv taten sich die Panthers phasenweise dennoch schwer, zumal die Fehlerquote zu hoch blieb. 23 Ballverluste sind zu viel für die Ansprüche des Tabellenführers, der zwar immer wieder den Vorsprung verkürzte, von Mainz aber immer wieder die richtige Antwort bekam. Kaum hatten die Panthers ausgeglichen, gelangen den Mainzern zwei Dreier in Folge.

Im Schlussviertel zeigten die Panthers den unbedingten Willen, das Spiel noch zu drehen. Die Defense wurde unter der lautstarken Unterstützung des Publikums immer intensiver. Offensiv zündeten Nikola Fekete und Jaka Zagorc. Auch vom fünften Foul, das sich der eminent wichtige Kapitän Edin Alispahic einhandelte, ließen sich die Neckarstädter nicht beeindrucken. Die Belohnung folgte eine halbe Minute vor Schluss mit dem erst dritten Unentschieden der Partie. 83:83 stand es zu diesem Zeitpunkt.

Mainz nahm die letzte Auszeit. Der Ball ging fast verloren, doch im zweiten Anlauf kam die Kugel zum überragenden Mainzer Max Befort, der zur erneuten Führung einnetzte. Die Panthers hatten noch 27 Sekunden Zeit. Der Angriff lief stockend und war ebenfalls fast vorbei, ehe Davor Barovic den Ball vor dem Aus rettete. Das Spielgerät kam zu Spielmacher Zagorc, der aus halblinker Position die Nerven behielt und die Halle zum Kochen brachte. Mainz blieben ohne Auszeit noch vier Sekunden. Dies reichte nur zu einem Notwurf, der sein Ziel nicht mehr fand und im Jubel der Panthers unterging.

Durch den Sieg bauten die Panthers ihren Vorsprung auf sechs Punkte auf die nun punktgleichen Verfolger Limburg und Speyer aus. Letztere sind aufgrund des direkten Vergleichs nun heißester Verfolger der Doppelstädter, die einen Big Point im Kampf um den Aufstieg eingefahren haben.

Für die Panthers spielten: Darius Pakamanis (5 Punkte / 5 Rebounds / 2 Assists), Samba Thiam (2/1/1), Sergej Tzvetkov (5/2/0), Jaka Zagorc (14/3/6), Nikola Fekete (14/2/1), Davor Barovic (7/7/0), Aljosa Remus (0/2/0), Boyko Pangarov (7/1/1), Tabari Perry (24/13/2), Edin Alispahic (8/9/3), Kristian Borisov (0/0/0).