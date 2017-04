Regionalsport Schwarzwald Panthers: "Was bleibt, ist Genugtuung"

Schwenninger Basketballer genießen Titelgewinn. Team für Jugend-Bundesliga soll noch 2017 kommen

Basketball-Regionalliga: (daz) Mit dem 82:73-Erfolg in Stuttgart hat sich Meister Wiha.Panthers Schwenningen würdig aus der Regionalliga verabschiedet. Ab sofort gilt der Blick der 2. Bundesliga Pro B und dem Aufbau eines Teams für die Jugend-Bundesliga.

Abschluss: Eine lange Saison liegt hinter den Panthers. Sie begann am 17. September mit dem 82:77-Erfolg in Saarlouis und endete am vergangenen Samstag. „Unterm Strich empfinde ich eine große Genugtuung. Die harte und ehrliche Arbeit, die wir seit Jahren in das Projekt stecken, wurde endlich belohnt“, sagt Panthers-Boss Frank Singer. Besonders gern erinnert sich Singer an den 86:85-Erfolg gegen Mainz in der Deutenberghalle am 18. Februar. „Da haben wir mit einer Energieleistung in allerletzte Sekunde das Spiel gewonnen. Das bleibt haften.“

Personal: Nur zu gern möchten die Panthers im Herbst mit ihrer Meistermannschaft die neue Aufgabe in Angriff nehmen. Noch aber kann Singer nichts zu den Personalplanungen sagen. „Wir müssen abwarten, wie die rechtliche Lage mit den EU-Ausländern entschieden wird. Möglicherweise müssen wir kurzfristig reagieren, was wir natürlich vermeiden wollen, denn unsere Spieler sind in Schwenningen integriert. Sie leben, arbeiten und wohnen hier.“

Eigenschaft: Ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist laut Singer die außergewöhnliche Kameradschaft mit durchweg positiven Charakteren. Diesbezüglich kennen der Panthers-Boss und Trainer Alen Velcic auch andere Jahre, als es im Team nicht stimmte. Deshalb wird bei der Auswahl der Neuzugänge neben der sportlichen Qualität auch der Charakter eine große Rolle spielen.

Zuschauer: Die Meister-Saison hat gezeigt, dass die Fan-Basis der Panthers deutlich gewachsen ist. Zu den Heimspielen kamen im Schnitt weit über 500 Besucher, was den Panthers in der vierthöchsten Liga ein Alleinstellungsmerkmal verschaffte. Singer:„Wir werden auch in der Pro B am gewohnten Spieltermin am Samstagabend festhalten. Der Termin hat sich bei den Zuschauern etabliert und wir kommen nicht mit anderen Sportaten in Konflikt.“

Etat: Kein Zuckerschlecken wird die gewünschte Etat-Aufstockung auf rund eine Viertelmillion Euro. „Trotz unserer Erfolge ist es bisher erst einmal passiert, dass ein Sponsor aus eigenem Antrieb an unsere Tür geklopft hat. Wir stellen uns dennoch der Herausforderung, diese Summe zu stemmen“, fügt Singer an. Schließlich wollen die Panthers auch diesbezüglich in der höheren Liga mithalten. Sportlich sollte das machbar sein, denn die letztjährigen Aufsteiger aus Karlsruhe oder Oberelchingen habe alle in der Pro B einen starken Eindruck hinterlassen.

Fußball-Duell der Meister: Auf ganz anderem Terrain trafen sich am Wochenende die Basketballer mit den Volleyballern der TG Schwenningen, die als Verbandsliga-Meister ebenfalls etwas zu feiern hatte. In einem Fußballspiel ermittelten die beiden Teams nun den „ultimativen Schwenninger Meister“. Die Panthers gewannen die Partie mit 8:3 und damit zugleich auch einen Kasten Bier, der natürlich gemeinsam geleert wurde.

Bundesliga: In den kommenden Wochen soll das Projekt Jugend-Bundesliga gestemmt werden. „Wir werden es schaffen“, ist Singer zuversichtlich. Viele Kriterien sind bereits erfüllt. Ganz allein können die Schwenninger das Projekt nicht verwirklichen. Deshalb schauen die Verantwortlichen aktuell von Stuttgart bis Freiburg. Viel Zeit bleibt nicht mehr. „Mitte/Ende Mai muss alles stehen. Wir wollen ab der kommenden Saison in der Bundesliga vertreten sein. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt“, ergänzt Singer.