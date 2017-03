Regionalsport Schwarzwald Panthers: Vor Juli wird nichts passieren

Schwenninger Basketballer verschieben Personalgespräche. Letztes Saisonspiel am Samstag in Stuttgart

Basketball-Regionalliga: (daz) Nach 25 von 26 Punktspielen freuen sich auch die Panthers-Spieler auf die bevorstehende Pause. Der großen Meisterfeier am vergangenen Wochenende folgt noch ein Spiel in Stuttgart. Dann ist für die Schwenninger Basketballer Beine hochlegen angesagt und abwarten, wie in der 2. Bundesliga Pro B die Ausländerthematik geklärt wird. Dies wird auf die personellen Planungen der Panthers möglicherweise Auswirkungen haben.

100er-Marke: Zum zweiten Mal in dieser Saison knackten die Panthers beim jüngsten 102:79-Erfolg gegen Kaiserslautern die Marke von 100 Korbpunkten. Zuvor war das am 17. Dezember gegen Saarlouis (101:85) gelungen. „So was lässt sich nicht planen und ist eher ein schöner Nebeneffekt. Es zeigt, dass wir offensiv doch einige Könner bei uns im Team haben“, sagt Trainer Alen Velcic. Entgegen kam den Panthers, dass Kaiserslautern lange ganz schwach in der Verteidigung agierte.

Motivation: Obwohl schon länger als Meister und Aufsteiger feststehend, haben die Panthers offensichtlich keinerlei Motivationsprobleme auf der Zielgeraden der Saison. Diese Motivation wird auch am 1. April in Stuttgart gefragt sein, denn das Team aus der Landeshauptstadt kann noch absteigen. „Wir wollen uns keine Wettbewerbsverzerrung nachsagen lassen. Ich will nicht hören, dass Mannschaften aus Baden-Württemberg zusammenhalten. Deshalb wollen wir auch im allerletzten Regionalligaspiel zwei Punkte mitnehmen“, macht Velcic deutlich.

Gespräche: Wie der Kader der Panthers in der kommenden Saison personell aussehen wird, ist noch völlig offen. Einen großen Umbruch soll es nicht geben. „Wir haben bisher nur lose Gespräche geführt, die auch jetzt nicht mehr vertieft werden. Vor Juli wird nichts passieren“, kündigt Velcic an. Der Verein will abwarten, wie die Entscheidungen bezüglich der Ausländerthematik fallen. Zudem werden sich schon ab kommenden Montag die ersten ein, zwei Spieler in den Urlaub verabschieden.

Abgänge: Am Mittwoch wird auch US-Boy Tabari Perry in seine Heimat aufbrechen. Ob der Amerikaner wieder zurück nach Schwenningen kommt, ist offener denn je. Die ursprüngliche Zusage von Perry für eine weitere Saison hört sich zwischenzeitlich anders an. Offenbar pokert der US-Amerikaner um mehr Geld und kokettiert mit anderen Angeboten. „Wir haben ihm ein Angebot gemacht. Wenn er Vollprofi werden will, muss er sich eine andere Adresse suchen. Bei uns gibt es auch in der Pro B keine Vollprofis“, betont Velcic. Offen ist zudem, ob der 40-jährige Samba Thiam noch eine Saison anhängt.

Trainer: Auch was die eigene Zukunft angeht, hat sich Velcic, zumindest öffentlich, noch nicht entschieden. Der Meistercoach lässt sich nur eine Tendenz entlocken: „Ich hätte durchaus Lust, aber der Aufwand wird höher. Wir brauchen ein aufgestocktes Trainer-Team.“ Nach seinem Urlaub will sich Velcic über seine Zukunft äußern.

Versteigerung: Zu einem großen Erfolg wurde am Samstag beim Heimspiel gegen Kaiserslautern die Trikotversteigerung der Panthers. Besonders heiß begehrt waren die Shirts von Edin Alispahic und Samba Thiam, die mehr als erwartet einbrachten. Die Sieger der Versteigerung erhielten die Trikots sogar verschwitzt nach der Partie. Letztendlich wurden alle Spielertrikots von den Zuschauern ersteigert.

Planungen: Frühestens Mitte Mai werden die Verantwortlichen der Panthers in die Planungen für die Pro B einsteigen. Dann soll geklärt werden, ob es wieder ein Trainingslager in Italien geben wird, bei welchen Gastspielen Übernachtungen nötig sind und wie sich der Etat auf rund 250000 Euro aufstocken lässt. Ab kommenden Montag wollen Spieler, Trainer und Führungsetage der Panthers erst einmal abschalten.