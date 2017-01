Panthers: Tür zur Meisterschaft weit offen

Schwenninger Basketballer siegen in Karlsruhe 83:73. Vorentscheidung im Titelkampf gefallen

Basketball-Regionalliga: KIT SC Karlsruhe – Wiha.Panthers Schwenningen 73:83 (41:50). Hätten sich die Panthers Schwenningen das Wochenende im Vorfeld ausmalen können, hätte es mit Sicherheit genauso ausgesehen, wie es gekommen ist. Die eigene Aufgabe wurde in Karlsruhe souverän gemeistert. Da Konkurrent SG Lützel-Koblenz in eigener Halle unterlag, distanzierten die Neckarstädter gleich zwei ersthafte Mitstreiter um den Titel auf acht Punkte. Allein Limburg, gegen die Schwenningen am Wochenende zuvor gewonnen hatte, bleibt mit sechs Punkten Rückstand einigermaßen in Schlagdistanz. „Es sieht sehr gut aus für uns. Wir werden jetzt aber den Teufel tun und jetzt schon Glückwünsche zum Titelgewinn entgegen nehmen. Wir arbeiten konzentriert weiter“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic.

Die Reisen zur Mannschaft vom Karlsruher Institut für Technologie standen in den vergangenen zwei Jahren für die Panthers unter dem Motto: „Außer Spesen nichts gewesen“. Im dritten Anlauf aber klappte es mit dem ersehnten Sieg. „Wenn ich meiner Mannschaft eine Note geben müsste, läge sie zwischen eins und zwei. Wir haben den Matchplan hervorragend umgesetzt. Es hat perfekt funktioniert“, freute sich Velcic. Sein Team habe wenige Fehler gemacht und die Schwächen des Gegners ausgenutzt. Die Partie bot in der ersten Halbzeit ein Offensivspektakel, in der zweiten ein Defensivspektakel.

Schwenningen sicherte sich das erste Viertel mit 25:20 Punkten. Die taktisch gut geschulten Karlsruher versuchten es immer wieder mit Distanzwürfen, doch die Panthers standen defensiv gut. Zudem zeigte sich schnell, dass Velcic gegenüber seinem Trainerkollegen mehr Alternativen auf der Bank hatte. Da die Partie wunderbar nach den Vorstellungen der Gäste lief, verzichtete Velcic weitgehend auf den gesundheitlich angeschlagenen Aljosa Remus, der nur zwei Minuten spielte. Nach Ende des zweiten Viertels hatten die Gäste die Führung bereits auf neun Punkte ausgebaut.

Im dritten Viertel kam Karlsruhe nochmals bis auf vier Punkte heran, aber mehr ließen die Panthers nicht zu. Allein die Quote bei den Dreipunktwürfen stimmte an diesem Tag nicht. Nur Perry, Pakamanis, Tsvetkov und Alispahic waren je einmal erfolgreich. Auf den Spielausgang hatte das jedoch keine Auswirkung, da die Schwenninger auch den Top-Scorer der Liga, den Karlsruher Luka Drezga, sehr gut im Griff hatten. Er konnte seine Gefährlichkeit kaum ausspielen und blieb mit 17 Punkten unter seinem Schnitt.

„Wir haben mannschaftlich geschlossen überzeugt. Die Jungs haben sich ein großes Lob verdient“, fügt Velcic an. Die Panthers haben noch neun Punktspiele zu absolvieren, fünf davon in der Deutenberghalle. Die Tür zum ersehnten Aufstieg steht nun mehr als nur ein Stück weit offen. „Wir werden auch zukünftig keinen Gegner unterschätzen und wissen um unsere große Chance“, ergänzt Velcic. Der coach lobte vor allem die Defensivarbeit von Pakamanis und Tsvetkov, da die beiden ihre Spezial- und Sonderaufgaben komplett erfüllten.

Punkte für die Panthers: Edin Alispahic (17), Davor Barovic (10), Kristiyan Borisov (1), Miklos Fekete (18), Darius Pakamanis (5), Tabari Perry (13), Samba Thiam (1), Sergey Tsvetkov (11), Jaka Zagorc (7).