Regionalsport Schwarzwald Panthers-Trainer Alen Velcic verlängert und holt Tönjann

Kader der Regionalliga-Basketballer nun komplett. Am Montag beginnt Vorbereitungs-Training

Basketball, Regionalliga: Die wiha Panthers sind bereit für einen neuen Anlauf in die 2. Bundesliga Pro B, und zwar mit Alen Velcic als Trainer. Den Forderungen des Coaches nach einer Verbesserung der administrativen Struktur innerhalb des Vereins wurde Rechnung getragen, sodass Velcic nun seine Zusage für eine weitere Saison gab.

„Mir waren die Dinge im Umfeld wichtig. Ich wollte sehen, wer den Panthers als Sponsor und Spieler die Stange hält und abwarten, was der Vorstand verwaltungstechnisch macht. Solch ein Waterloo wie im April will ich nicht noch einmal erleben. Ich wollte zehn gute Spieler in meinem Kader haben. Das hat man mir abgesegnet. Viele Dinge haben geklappt, obwohl einige Spieler und Menschen aus dem Umfeld mich enttäuscht haben. Aber so ist das Geschäft. Ich habe jetzt eine starke Mannschaft, die wieder um die ersten beiden Plätze mitspielen wird, vorausgesetzt, sie bleibt verletzungsfrei. Alles andere hätte ich nicht noch mal gemacht“, begründet Velcic seine Entscheidung. Zudem reize es ihn, den sportlich gewonnenen Titel zu verteidigen und zu zeigen, dass seine Panthers „zu Unrecht Opfer eines Politikums“ wurden. Den Basketballern aus Villingen-Schwenningen war trotz der Meisterschaft die Lizenz für die 2. Liga verweigert worden.

Den Kader vervollständigen wird nun der Holländer Torben Tönjann. Der 2,04 Meter große Allrounder kommt aus der ersten holländischen Liga aus Leeuwarden, wo er eine gewichtige Back-up-Rolle hatte in einer Liga, die mit der deutschen Pro A Liga zu vergleichen ist. Der 23-jährige Modellathlet wird die noch letzte vakante Position von Aljosa Remus übernehmen und freut sich auf sein Engagement in Deutschland. „Meine Gespräche mit dem Coach waren alle sehr positiv. Mir gefällt, wie er vom Erfolg geprägt ist und wie er Basketball spielen lässt. Ich freue mich auf Schwenningen und das Ziel ist klar die Titelverteidigung“, sagt der Neuzugang.

Velcic kommentiert die Verpflichtung von Tönjann so: „Wenn wir seriös und erfolgreich sein wollen, war Torben eine logische Schlussfolgerung und mein letztes Puzzleteil für eine Zusage. Wir haben nun von drei Abgängen zwei mit deutschen Spielern ersetzt. Damit haben wir ein Zeichen nach außen gesetzt, auch für die 2. Basketball-Bundesliga.“ Am Montag bittet Velcic zum zweimal täglichen Vorbereitungstraining auf die kommende Saison.