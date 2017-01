Panthers-Trainer Alen Velcic deckt Karten nicht auf

Schwenninger Basketballer gastieren Samstag beim Tabellenvierten KIT SC Karlsruhe

Basketball-Regionalliga: KIT SC Karlsruhe – Wiha.Panthers Schwenningen (Samstag, 19.30 Uhr). Auf dem Weg zur angestrebten Meisterschaft haben die Panthers am vergangenen Wochenende mit Limburg einen weiteren Kandidaten deutlicher distanziert. Nun wartet mit der Mannschaft aus dem Karlsruher Institut für Technologie die nächste hohe Hürde. Der Tabellenvierte hat aktuell sechs Punkte Rückstand und gegen die Schwenninger wohl die letzte Chance, noch einmal ganz vorn anzugreifen. Im Heimspiel feierten die Raubkatzen gegen die „Gequos“ einen klaren 87:64-Sieg. Edin Alispahic hatte damals mit 19 Punkten den größten Anteil am Erfolg der Neckarstädter. Mit zehn Vorlagen führte Anfang Oktober Jaka Zagorc Regie bei den Panthers.

In den vergangenen zwei Jahren fuhren die Schwenninger immer mit großen Hoffnungen zum KIT SC, doch die Punktausbeute war gleich null. „Wir machen uns deswegen überhaupt keinen Druck. Irgendwann endet jede Serie. Wir streben im dritten Anlauf dort den ersten Sieg an“, betont Panthers-Trainer Alen Velcic. Seine Mannschaft könne dank der sechs Punkte Vorsprung ohne jeglichen Druck aufspielen. Velcic: „Wir sind völlig entspannt.“

Achten sollten die Neckarstädter auf den Karlsruher Luka Drezga, mit einem Schnitt von 22,6 Punkten pro Spiel Top-Scorer der Liga. Auch Denis Vrsaljko (13,0) kann ein Spiel allein entscheiden. Mit Miguel Varajao Leal Cardoso steht zudem ein Spanier im gegnerischen Team. „Das sind gute Spieler, aber wir müssen uns nicht verstecken. Auch wir können gut und erfolgreich Basketball spielen“, ergänzt Velcic. Er hat sich in den vergangenen Tagen einen Plan erarbeitet. Wie dieser aussieht, will der Coach nicht verraten. „Ich lasse mir nicht in die Karten schauen. Schließlich wollen wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite haben.“ Es zeichnet sich ab, dass Velcic eine Idee hat, wie Drezga die Gefährlichkeit genommen werden kann. Punktbester Spieler bei den Panthers ist weiterhin Edin Alispahic (15,8), dem mit Tabari Perry (13,8) der zweitbeste Scorer folgt.

Angefeuert wird das Karlsruher KIT-Team bei Heimspielen durchschnittlich von 200 bis 300 Fans. Auch das bereitet den Schwenningern kein Kopfzerbrechen, zumal Velcic keinerlei personelle Sorgen hat und mit elf Spielern nach Nordbaden reisen wird. „Wir haben unter der Woche sehr gut trainiert und werden gut vorbereitet sein. Außergewöhnliche Dinge haben wir nicht gemacht. Meine Jungs sind motiviert und wissen, dass sie in der Titelfrage eine Vorentscheidung einleiten können, sollte uns dort ein Erfolg gelingen“, fügt der Panthers-Dompteur an.

Da zuletzt bei den Panthers auch das Defensivverhalten wieder deutlich besser war, sind die Raubkatzen zuversichtlich, im dritten Versuch die stets harte Nuss KIT SC zu knacken. Velcic: „Die Tür zur Meisterschaft haben wir mit dem Sieg gegen Limburg ein weiteres Stück aufgestoßen.“ Sollten in Karlsruhe zwei Punkte hinzukommen, hätten die Panthers bereits einen Fuß in dieser Tür.