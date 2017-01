Panthers-Trainer Alen Velcic: "Du musst ein Fuchs sein"

Schwenninger Basketballer legen Protest ein. Partie in Tübingen begann verspätet

Basketball, Regionalliga: Mit einer 88:99-Niederlage in Tübingen starteten die Panthers Schwenningen in das neue Kalenderjahr. Da die Partie verspätet begann, läuft ein Protest der Neckarstädter gegen die Wertung. Aktuell führen die Schwenninger die Liga mit vier Punkten Vorsprung an.

Verspätung: Pünktlich waren die Panthers am Samstag in Tübingen in der Halle erschienen. Statt um 20 Uhr begann die Partie erst um 20.20 Uhr, da sich ein Tübinger Jugendspiel verzögert hatte. Schnell erkannte Panthers-Coach Alen Velcic einen Regelverstoß. „Laut Spielordnung darf eine Mannschaft Protest einlegen, wenn die Partie eine Viertelstunde später als angesetzt immer noch nicht begonnen hat. Das habe ich getan, und zwar vor dem Spiel. Das war wichtig. Du musst ein Fuchs sein und dich auskennen“, so Velcic. Der Coach hofft nun, dass die Partie am grünen Tisch für die Panthers gewertet wird. „Die Chancen stehen 50:50. Ich gehe davon aus, dass diese Woche eine Entscheidung fallen wird“, sagt der Coach und ergänzt: „Würde der Protest gegen uns laufen, würde er mit Sicherheit durchgehen. Ich bin gespannt und vorsichtig optimistisch.“

Niederlage: Der verspätete Beginn ist indes kein Grund dafür, dass die Panthers mit einer 88:99-Niederlage aus der Halle gingen. Velcic: „Kleinere Fehler bei uns haben gereicht, um Tübingen auf die Siegerstraße zu bringen.“ Der Gegner habe die Partie mit Würfen von außen gewonnen. „Da hatten sie einen Sahnetag erwischt“, ergänzt der Panthes-Trainer. Gewarnt waren die Neckarstädter, schließlich hatte Tübingen erst eine Woche zuvor mit Speyer eine ebenfalls deutlich besser platzierte Mannschaft bezwungen. Velcic glaubt indes nicht daran, dass Tübingen nun eine Aufholjagd starten und noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen wird.

Abwehr: Defensiv klappte bei den Panthers am Samstag längst nicht alles. Es ist wohl schon einige Jahre her, dass die Panthers in einem Spiel 99 Korbpunkte kassierten. Im Schnitt kassieren die Panthers 65 Korbpunkte, sodass die hohe Zahl in Tübingen etwas überrascht. „Im Basketball ist die Verteidigung eine Frage des Willens und des Stolzes“, betont Velcic. Er will jedoch nicht mehr als nötig in die 99 Punkte hinein interpretieren. Klar sei indes, dass es die Mannschaft besser könne und künftig auch wieder besser machen werde.

Transfer: Noch im Dezember hatte Velcic einen Neuzugang für die zweite Saisonhälfte in Aussicht gestellt. Davon scheint der Coach nun Abstand zu nehmen. „Aktuell gehe ich davon aus, dass wir die Saison mit dem vorhandenen Kader beenden werden. Es gibt keinen Grund etwas zu tun.“ Alle Spieler seien fit und auch in der Mannschaft stimme es. Zudem mache es die aktuelle Situation in der Meisterschaft nicht nötig, personell nachzulegen.

Spitzenspiel: Die jüngsten Ergebnisse nach der Weihnachtspause haben in der Tabelle hinter den Panthers für einige Verschiebungen gesorgt. Somit ergibt sich die Konstellation, dass am kommenden Samstag in der Deutenberghalle einmal mehr der Tabellenführer (Panthers) und der Rangzweite (Limburg) aufeinandertreffen. Danach sah es Anfang Oktober noch nicht aus, als die Panthers mit einem 94:69-Erfolg aus Limburg zurückkehrten. Limburg bezwang am vergangenen Wochenende Speyer mit 62:58-Punkten. Velcic: „Tabellarisch verspricht die Partie einiges, aber für uns ist es nur ein Spiel und nicht mehr. Limburg hat eine gute Mannschaft, doch wenn wir unser Leistungsvermögen ausschöpfen, werden wir gewinnen.“