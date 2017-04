Regionalsport Schwarzwald Panthers: Spektakulärer Dreier von Darius Pakamanis

Schwenninger Basketballer feiern mit Auswärtssieg in Stuttgart würdigen Saisonabschluss

Basketball, Regionalliga: (mb) Die Wiha Panthers rundeten ihre Meistersaison standesgemäß ab und gewannen beim MTV Stuttgart mit 82:73 Punkten. Der Gastgeber leistete insbesondere in Person des langjährigen Schwenninger Spielmachers Marco Schlafke lange Zeit Widerstand. Ein Dreier von Darius Pakamanis versenkte letztlich die verbliebenen Stuttgarter Ambitionen.

Begleitet von knapp 30 Schlachtenbummlern waren die Panthers zum letzten Saisonspiel gereist und suchten auf dem Feld wieder ihren Vorteil unter dem Korb, wo Davor Barovic einmal mehr seine enorme Größe ausspielte.

Der MTV spielte mit hoher Intensität. Neben Marco Schlafke war vor allem Markus Bretz ein ständiger Unruheherd, der die Panthers vor Probleme stellte. In der Verteidigung agierte der MTV aggressiv und zwang die Panthers zu manchem Ballverlust. „Wir haben uns gut an den Matchplan gehalten und das Spiel gut aufgezogen. Um wirklich davonzuziehen, haben wir uns aber zu viele Ballverluste erlaubt“, sagte Panthers-Trainer Alen Velcic.

Nach der Pause hatte sich Stuttgart auch taktisch besser auf die Offensivsysteme der Panthers eingestellt. Dank Marco Schlafke verkürzte der Gastgeber den Rückstand Punkt um Punkt. Die Panthers reagierten und stellten ihre Verteidigung um. Velcic: „Wir haben viel rotiert und hatten auch die Körner, eine intensive Mann-Mann-Verteidigung zu spielen.“

Die letzten Hoffnungen des MTV machte Darius Pakamanis mit einem cool verwandelten Dreipunktewurf zunichte. „Wir haben die Saison würdig zu Ende gebracht und mit einer eindrucksvollen Bilanz abgeschlossen“, zeigte sich Velcic zufrieden. Er freute sich vor allem darüber, dass gleich fünf Spieler zweistellig punkteten.

Nach dem Spiel feierten die Panthers zum Abschluss in der Stuttgarter Innenstadt und durften anschließend beim neuen Sponsor „Dormero“ in dessen Stuttgarter Hotel nächtigen. In der Endabrechnung stehen die Panthers nun mit 44 Zählern aus 26 Spielen sechs Zähler vor dem KIT SC Karlsruhe und zehn Zähler vor Topfavorit Koblenz. Am Tabellenende sind gleich fünf Teams mit 18 Zählern punktgleich. Da mangels Absteiger aus der Pro B in die Regionalliga Südwest nur ein Team den Gang in die 2. Regionalliga antreten muss, erwischt es den USC Heidelberg II. Sowohl der MTV Stuttgart als auch der SV Tübingen sind dagegen gerettet.

Für die Panthers spielten: Kristian Borisov (0 Punkte), Darius Pakamanis (7), Samba Thiam (5), Sergej Tzvetkov (6), Nikola Fekete (10), Davor Barovic (9), Aljosa Remus (10), Boyko Pangarov (13), Tabari Perry (11), Edin Alispahic (11).