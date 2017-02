Panthers Schwenningen wollen in die Jugend-Bundesliga

Basketballer forcieren Ideen und Einstieg. Ausbildung der Talente soll höheres Niveau erreichen

Basketball: Aktuell spielen die Panthers Schwenningen noch in der viertklassigen Regionalliga. Ab der kommenden Saison zeichnet sich die Drittklassigkeit in der 2. Bundesliga Pro B ab. Und dennoch könnte der Verein schon bald ein Bundesliga-Team stellen. Es gibt ernsthafte Überlegungen, eine Mannschaft für die Jugend-Bundesliga (JBBL) zu stellen. „Die Idee ist da. An einer möglichen Umsetzung arbeiten wir“, sagt Panthers-Coach Alen Velcic und ist diesbezüglich mit Panthers-Boss Frank Singer auf einer Wellenlänge. Eine Zeitlinie für das Projekt existiert noch nicht, aber es könnte durchaus schnell gehen.

Die Panthers Schwenningen sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Fehler der vergangenen Jahre wurden abgestellt und neue Strukturen geschaffen, um irgendwann einmal mit der ersten Mannschaft in einer noch höheren Liga zu spielen. Velcic selbst hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass ein Zweitligateam das große Ziel sei. Dazu dürfte die Pro B noch nicht die Endstation sein. Die Pro A als Unterbau der 1. Bundesliga wird angestrebt.

Gewachsen ist der Verein auch bei den Mitgliederzahlen. Rund 190 Mitglieder sind gegenwärtig eingetragen. Darunter 150 Kinder und Jugendliche, die alle Basketball spielen. Mit weiteren Aufstiegen der ersten Mannschaft würde sicherlich ein neuer Boom ausbrechen. Und die Jugendmannschaften, die alle Altersklassen bis zur U10 umfassen, sind in ihren Ligen weitgehend die Trendsetter.

Um diese erfolgreiche Jugendarbeit auf die nächsthöhere Ebene zu stellen, reifen jetzt die Gedanken für eine Mannschaft in der JBBL. Diese Liga ist aktuell in acht regionale Staffeln eingeteilt. Zwei Teams aus Karlsruhe sowie je eine Mannschaft aus Crailsheim, Tübingen, Ludwigsburg und Ulm bilden gegenwärtig die Südwest-Staffel. In einigen dieser Teams spielen auch Schwenninger Jungs. „Ein eigenes Team in der Liga wäre die große Chance, diese Jungs vor Ort zu haben und hier auszubilden“, betont Velcic. Klar sei indes auch, dass die Panthers das Projekt nicht allein stemmen können und werden. „Wir würden die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen anstreben, die in der Nähe beheimatet sind und mit denen wir gute Beziehungen haben“, sagt der Panthers-Coach. Für Schwenningen spricht, dass es in der Region keinen Bundesligisten in der Junioren-Liga gibt. Es würde sich die Chance bieten, die besten Talente von Freiburg bis zum Bodensee zu konzentrieren, was wiederum für eine starke Mannschaft sprechen würde.

Die JBBL existiert seit der Saison 2009/2010 und wurde als Gemeinschaftsprojekt der Basketball-Bundesliga, der 2. Basketball-Bundesliga und des deutschen Basketball-Bundes initiiert. „Wir verfolgen unsere Idee mit immer mehr Enthusiasmus. Sollte es klappen, wäre das eine Bereicherung des Standorts Schwenningen“, fügt Velcic an. Er baut dabei auf seine Mitstreiter im Vorstand der Panthers, die diese Gedankengänge offenbar ebenfalls verfolgen. Abgesehen davon würde ein Jugend-Bundesligateam einen Zufluss an Top-Talenten für die erste Mannschaft ermöglichen, um auch da die höheren Ligen anzupeilen. Mit diesen Talenten würden möglicherweise auch teure Verpflichtungen entfallen.

Sportlich gibt es zwei Möglichkeiten, um in die JBBL zu kommen. Die sportliche Qualifikation oder eine Beantragung des Teilnehmerrechts. Alle Vereine im Verband dürfen sich bewerben. Eine Entscheidung über die Aufnahme fällt der Ligaausschuss. Auch so genannte Wildcards sind laut der Ausschreibung möglich. Trainer für das Projekt haben die Schwenninger laut Velcic bereits. Auch deshalb könnte es ganz schnell gehen, wenn es bei den Panthers dafür eine Mehrheit gibt. "Für den Verein und die Stadt wäre die JBBL eine großartige Sache", ergänzt Velcic.