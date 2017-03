Panthers Schwenningen setzen auf ihre Heimstärke

Schwenninger Korbjäger empfangen TV Langen. Trainer Velcic erwartet heißen Kampf

Basketball-Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – TV Langen (Samstag, 20 Uhr). Die Entscheidung im Meisterschaftsrennen rückt näher. Der nächste Prüfstein für die Panthers heißt TV Langen. Der ehemalige Bundesligist spielt eine solide Runde und verlangte den Panthers im Hinspiel bis ins Schlussviertel alles ab. Für das Rückspiel bauen die Panthers auf ihre eminente Heimstärke. Schließlich wurden in den vergangenen vier Jahren von 53 Heimpartien nur drei verloren. Die stolze Bilanz von 50 Heimsiegen in diesem Zeitraum soll am Samstag ausgebaut werden. Die "Deutenberger Hölle“ soll auch den Gästen aus Hessen das Fürchten lehren.

Der TV Langen zählt zu den großen Traditionsvereinen des deutschen Basketballs. Der Klub aus der Metropolregion Rhein-Main war bis zur Gründung der Frankfurt Skyliners die erste Adresse in der Region und steht für die Ausbildung einiger Basketballgrößen wie zum Beispiel dem aktuellen Nationalspieler Robin Benzing. Sportlich macht Langen aktuell schwere Zeiten durch. Nach dem etwas überraschenden Abstieg aus der Pro B vor zwei Jahren kämpft der TVL mit einem Neuaufbau. Manager Jürgen Barth setzt dabei auf die Förderung deutscher Spieler. Der ein oder andere Import ist dennoch unverzichtbar. So ist der Topspieler der „Giraffen“ der US-Amerikaner Preston Ross. Auch Davor Karamatic ist ein wesentlicher Faktor im Gerüst des Teams von Trainer Tim Michel. Daneben ist auf Center Chris Reinhard und die Guards Timothy Chabot, Lukas Beuschlein sowie Maxim Schneider besonderes Augenmerk zu legen.

"Langen hat uns im Hinspiel das Leben sehr schwer gemacht und es könnte ähnlich wie gegen Mainz ein zäher Kampf werden“, vermutet Panthers-Trainer Alen Velcic. Offen ist noch, ob der Gast in Topbesetzung antritt. Center Reinhard und Forward Karamatic fehlten zuletzt. Somit könnte es auf die „Langen“ bei den Panthers ankommen, um die dünne Personaldecke im Frontcourt der Gäste auszunutzen. "Ein wichtiges Augenmerk wird darauf liegen, die Guards nicht in den Wurfrhythmus kommen zu lassen. Da müssen wir an die Leistung aus Fellbach anknüpfen“, fügt Velcic an.

Zu der Partie gegen Langen wird auch der Bundestagsabgeordnete des Landkreises, Thorsten Frei, erwartet. Der ehemalige Donaueschinger Oberbürgermeister hat sich in den vergangenen Jahren für den Basketballverein engagiert und trat unter anderem als Schirmherr des Schülercups auf. Nunmehr könnte Frei im Optimalfall sogar eine spontane Aufstiegsfeier erleben, sollten die Konkurrenten der Panthers in ihren Spielen patzen.

