Panthers Schwenningen müssen mit der Favoritenrolle leben

Schwenninger Basketballer spielen am Sonntag in Fellbach. Gastgeber mit Personalsorgen

Basketball-Regionalliga, Südwest: SV Fellbach – Wiha.Panthers Schwenningen (Sonntag, 17.30 Uhr). (mb) Während die Panthers in eigener Halle kaum zu schlagen sind, haben die Raubkatzen auswärts schon drei Mal in dieser Saison gewackelt. Nun steht für den Tabellenführer ein erneutes Gastspiel an. Bei den ersatzgeschwächten Fellbach „Flashers“ sind die Panthers jedoch klar favorisiert. Sie nehmen die Favoritenrolle an.

Der Aufsteiger aus dem Ballungsraum Stuttgart hatte eine hervorragende Hinrunde gespielt und den Panthers beim Hinspiel bestens Paroli geboten. Im Laufe der Saison brach das Team etwas ein, was durch ein in der Liga zur Zeit einmaliges Verletzungspech zuletzt verschärft wurde. Gleich drei Leistungsträger erwischte es innerhalb einer Woche, darunter die Ex-Schwenninger David Michalczyk (Aufbau) und Nick Mosley (Center). Neben den beiden Ex-Panthers wird auch Flügelspieler James Arbinger möglicherweise fehlen. Am vergangenen Wochenende gesellte sich auch Michalczyk-Ersatz Paul Schwarzenberger hinzu.

"Ich habe den Jungs gute Besserung gewünscht, gerade gegen David und Nick hätten wir gerne gespielt“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic, der das Team jedoch warnt: "Fellbach verfügt über Spieler, die in die Bresche springen können." Dazu zählen die ehemaligen Pro-A-Spieler David Watson und Nils Menck ebenso wie der dritte Schwenninger Miroslav Ljoljic oder Luka Ljutic. Mit José Tejeda-Munoz und Jurica Zelic stehen zudem zwei Routiniers bereit, die schon oft ihre Klasse zeigten, gerade gegen die Panthers.

Das gilt auch für den neuen, alten Trainer Damir Mandir, der im Saisonverlauf Bekim Kukiqi ablöste. Trotz Rumpfkader boten die „Flashers“ dem ärgsten Panthers-Verfolger Speyer auswärts sehr lange Paroli. Gleiches wird für die Panthers gelten, die zuletzt gegen Mainz bis zur Schlusssirene um den Sieg bangen mussten.

"Mainz hat zuletzt einige Schwächen bei uns aufgedeckt, gerade durch ihr stark Ballmovement. Unsere Mannschaft muss in Fellbach von Beginn an Intensität bringen und die Würfe besser herausspielen“, ergänzt Velcic. Positiv sei gegen Mainz gewesen, wie sich das Team der Panthers gegen einen nicht nachlassenden Gegner aus eigener Kraft aus dem Tief befreit und das Spiel gedreht habe. "Diesen Charakter liebe ich bei meinem Team. Wir müssen aber früher und konstanter diese Form finden", fügt Velcic an.

Betreuen wird das Panthers-Team in Fellbach wieder der eigentliche C-Trainer Boyko Pangarov, da Velcic eine Sperre von zwei Spielen absitzt und auch nicht mitreist, da er nicht in die Halle darf. "Boyko hat das gegen Mainz und bei mehreren Auswärtsspielen in der Vorrunde hervorragend gemacht. Ich habe absolut keine Bedenken“, so Velcic.