Panthers-Protest abgelehnt

Schwenningen kündigt Einspruch an. Vorentscheidung im Titelkampf naht

Basketball-Regionalliga: Zehn Spieltage vor Abschluss der Saison haben die Panthers Schwenningen die Tür zur angestrebten Meisterschaft weit aufgestoßen. Sechs Punkte Vorsprung auf das Verfolgertrio sowie das weitaus beste Korbverhältnis geben den Neckarstädtern alle Trümpfe in die Hand.

Vorentscheidung: In den kommenden zweieinhalb Wochen könnte eine Vorentscheidung in der Meisterschaft fallen. Nachdem die Panthers am Samstag beim 86:67-Erfolg gegen Limburg den bisher ärgsten Verfolger deutlicher distanziert haben, warten nun mit dem KIT SC Karlsruhe und der SG Lützel-Post Koblenz zwei weitere Teams aus dem Verfolgertrio. Kommenden Samstag in Karlsruhe sowie am 11. Februar in Koblenz stehen wichtige Spiele auf dem Programm. Zwischendrin gilt es am 4. Februar gegen den aktuell Tabellenvorletzten Heidelberg eine Pflichtaufgabe zu lösen. Punkten die Schwenninger in den drei Partien optimal, darf der Meisterschaftssekt kalt gestellt werden.

Protest: Am 14. Januar mussten sich die Panthers in Tübingen mit 88:99 geschlagen geben und legten bereits vor der Partie einen Protest gegen die Spielwertung ein, da sich wegen eines vorherigen Jugendspiels der Beginn um 20 Minuten verzögerte. Dieser Protest gegen die Spielwertung wurde von Staffelleiter Jürgen Unger (Sinsheim) abgeschmettert. Unger teilte mit, dass der SV Tübingen eine Ordnungsstrafe erhält, der verspätete Beginn der Partie jedoch nicht allein durch das Verschulden der Tübinger zustande kam. Zudem hätten sich die beteiligten Trainer und Schiedsrichter auf einen Spielbeginn um 20.20 Uhr geeinigt. Da diese Einigung einvernehmlich getroffen wurde, können laut dem Staffelleiter aus der Verzögerung keine weiterreichenden Folgen wie ein Spielverlust abgeleitet werden.

Einspruch: Mit dem jetzt vorliegenden Urteil werden sich die Panthers nicht zufriedengeben und kündigten umgehend einen Einspruch an. Die Schwenninger sehen sich laut der Spielordnung des deutschen Basketballbundes im Recht. Trainer Alen Velcic meinte zu dem Urteil: „Uns geht es nicht um die Punkte, uns geht es um Gerechtigkeit. Regeln sind dazu da, um eingehalten zu werden. In der Spielordnung steht eindeutig, dass ein verspäteter Beginn außerhalb der Karenzzeit nicht mit einer Geldstrafe, sondern mit einem Spielverlust gewertet wird.“ Zudem echauffiert sich Velcic über die Äußerung im Urteil, die Spielverlegung sei einvernehmlich zwischen beiden Vereinen erfolgt. Velcic: „Das stimmt nicht. Ich habe den Protest vor dem Spiel eingelegt, als sich die Verschiebung um 20 Minuten abzeichnete.“

Kosten: Der erneute Einspruch kostet den Regionalliga-Spitzenreiter wieder Geld und Arbeit. Das schockt weder Velcic noch Panthers-Boss Frank Singer. „Wir sind uns einig, den Einspruch einzulegen. Es geht allein um die Gerechtigkeit, die wir als kleinerer Verein gegenüber einem großen Verein wie Tübingen fordern“, fügt Velcic an.

Comeback: Seit dem vergangenen Wochenende gehört Kristiyan Borisov wieder zum Kader der Panthers und meldete sich gegen Limburg mit zwei Korbpunkten zurück. Vereinsführung, Trainer und Spieler einigten sich auf eine Zusammenarbeit bis Saisonende. „Wir haben Kristiyan reaktiviert, um wieder elf Spieler im Kader zu haben. Auf der Aufbauposition hat er schon oft gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann“, betont Velcic.

Talent: Das große Schwenninger Talent, Daniel Zacek, wird vorerst nicht mehr in der Regionalliga für die Panthers spielen. „Er kann aus mehreren Gründen nicht den Trainingsumfang der Mannschaft absolvieren und verliert dadurch den Anschluss. Wir haben mit Daniel besprochen, dass er vorläufig nicht mehr auf dem Spielberichtsbogen stehen wird. Nach der Saison werden wir über die Zukunft sprechen“, so Velcic. Sein außergewöhnliches Talent unterstrich Zacek erst am Wochenende mit 17 Korbpunkten und vielen Akzenten in der zweiten Mannschaft.

Serie: Wenn die Panthers am Samstag ab 19.30 Uhr beim Tabellenvierten KIT SC Karlsruhe spielen, geht es für die Neckarstädter auch gegen eine kleine Negativserie. Nach dem Wiederaufstieg spielten die Schwenninger zweimal beim KIT SC und kehrten zweimal mit einer Niederlage aus dem Karlsruher Institut für Technologie zurück. Diesmal soll der erste Sieg dort gelingen. „Wir müssen hungriger als die Gastgeber sein. Bei der Qualität auf der Bank sind wir sicherlich im Vorteil“, so Velcic.