Panthers-Meisterfeier erst Ende März geplant

Schwenninger Basketballer vor Titelgewinn in Regionalliga. Co-Trainer Pangarov bleibt ungeschlagen

Basketball-Regionalliga: Fünf Spieltage vor Abschluss der Saison sind die Meisterschaft und der Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B für die Panthers Schwenningen greifbar nah. Nach dem 95:62-Sieg in Fellbach und den Patzern der Verfolger kann bei nunmehr acht Punkten Vorsprung eigentlich nichts mehr schief gehen.

Titelgewinn: Theoretisch könnten die Panthers schon am kommenden Samstag sich zum Meister küren. Ein eigener Erfolg gegen den TV Langen und erneute Patzer von Koblenz (in Tübingen) und Speyer (gegen Lich II) würden die Neckarstädter ans Ziel ihrer Wünsche bringen. Da beide Konkurrenten früher am Abend spielen, werden die Panthers schnell wissen, ob die Sektkorken schon knallen können.

Meisterfeier: Realistisch planen die Panthers ihre Meisterfeier jedoch erst am 25. März nach dem letzten Heimspiel gegen Kaiserslautern. „Auswärts hätte so eine Feier nicht das Flair wie in der Deutenberghalle. Zudem findet das vorletzte Heimspiel gegen Speyer an einem Sonntag statt. Auch da lässt sich nicht so toll feiern“, sagt Trainer Alen Velcic.

Planungen: Für den 25. März sind die Feiern zum Titelgewinn indes längst angelaufen. Für die Fans wird es einige Überraschungen geben, zu denen sich die Panthers-Verantwortlichen noch nicht im Detail äußern wollen. Klar ist: Es wird erstmals eine Trikotversteigerung geben. Jeder Spieler versteigert sein Shirt selbst. So kann jeder Zuschauer in den Genuss kommen, von seinem persönlichen Liebling das Leibchen mit nach Hause zu nehmen.

Offensive: Einmal – gegen Saarlouis – knackten die Panthers bisher die 100 Punkte-Marke. In Fellbach fehlten nur wenige Minuten, um dieses Ziel zum zweiten Mal zu schaffen. Mit nunmehr 1763 Korbpunkten hat der designierte Meister die beste Offensive der Liga. Dabei gibt es im Team nicht den absoluten Topscorer. Erst auf dem Plätzen 13 und 14 finden sich in der Liga-Hitliste mit Perry und Alispahic die ersten Panthers-Spieler. „Es zeichnet uns aus, dass wir diesbezüglich schwerer auszurechnen sind. Am Samstag haben Barovic und Pangarov jr. vorzüglich gepunktet. In anderen Spielen sind es andere. Wir haben da viele Möglichkeiten“, ergänzt Velcic.

Athletik: Ein Grund für den souveränen Durchmarsch ist, dass das Verletzungspech in der Saison bislang einen großen Bogen um die Panthers machte. Allein mit Glück will Velcic das nicht bewerten: „Natürlich brauchst du da Glück, andererseits kommen viele Komponenten dazu. Dazu zählen eine gute Vorbereitung, ein dosiertes Training, wenn es nötig ist, und auch Wechsel im Spiel. Du darfst die Körper nicht kaputt machen und musst vorausschauend erkennen, wenn Spieler am Limit sind. Wir haben das in dieser Saison sehr gut hinbekommen.“

Co-Trainer: Da Velcic in Fellbach eine Sperre absitzen musste, hatte Co-Trainer Boyko Pangarov (senior) zum zweiten Mal in Folge die Verantwortung und blieb, wie schon früher, wenn er Velcic ersetzte, ungeschlagen. „Wir haben im Vorfeld alles abgesprochen. Taktische Dinge, die Grundaufstellung und unseren Matchplan. Im Spiel hat Boyko dann alle Freiheiten“, erläutert Velcic. Schon vor der Partie machte sich der Cheftrainer keine Sorgen, dass beim Co-Trainer etwas schiefgehen kann und wurde bestätigt. Offenbar harmoniert das Trainer-Duo weitaus besser als andere Konstellationen in der Vergangenheit.

