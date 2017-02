Panthers: Der nächste Schritt in Richtung Titel

Schwenninger Basketballer gewinnen in Fellbach deutlich mit 95:65

Basketball, 1. Regionalliga: SV Fellbach – Wiha.Panthers Schwenningen 62:95 (kat) Mit einem Pflichtsieg machten die Panthers einen weiteren Schritt in Richtung Titelgewinn. Da zudem die beiden Verfolger Baskets Limburg (bei KIT Karlsruhe) und SG Dürkheim-Speyer (beim TV Langen) verloren, vergrößerte sich der Vorsprung des Spitzenreiters fünf Spiele vor Saisonende auf acht Punkte. Der Meistertitel scheint den Doppelstädtern kaum mehr zu nehmen.

Trainer Boyko Pangarov, der den gesperrten Chefcoach Alen Velcic vertrat, war zufrieden mit dem Auftritt der Raubkatzen in Fellbach: „Wir sind vor allem defensiv sehr gut gestanden. Dadurch bekam der Gegner Probleme und machte einige Fehler.“

Im ersten Viertel hatten die Panthers leichte Startprobleme. Fellbach spielte anfangs intensiv und konnte dadurch auch gut mithalten. Doch von Minute zu Minute wurde die Dominanz der Schwenninger größer. Dabei machte sich der Tabellenführer allerdings zeitweise das Leben selbst schwer. Insgesamt 16 Ballverluste leisteten sich die Panthers in der ersten Hälfte des Spiels. Nach der Pause waren es lediglich zwei.

Trotz einiger unnötiger Fehler sorgten die Schwenninger, unterstützt von 20 mitgereisten Fans, bereits im zweiten Spielviertel für die Vorentscheidung und gingen mit einem Vorsprung von 20 Punkten in die Kabine. Auch danach bestimmte der Favorit das Geschehen auf dem Feld. Dabei zahlte sich auch der Trainings-Schwerpunkt in der vergangenen Woche aus. In den Übungseinheiten legten die Trainer großen Wert auf Spielsituationen, um die Erfolgsquote bei Distanzwürfen zu erhöhen. Die Spieler wussten dies in Fellbach hervorragend umzusetzen und kamen auf eine Dreier-Quote von 52 Prozent. Auch beim Rebound war der Liga-Primus dem Gastgeber hoch überlegen.

Wie erwartet stach Fellbach Jose Tejedas-Munoz mit 22 Punkten heraus. Doch die Panthers überzeugten an diesem Tag mit Ausgeglichenheit. Fünf Spieler punkteten zweistellig. Nach diesem Pflichtsieg haben die Schwenninger bereits im nächsten Heimspiel am kommenden Samstag gegen den TV Langen die Chance, die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Ohnehin zweifelt jetzt schon niemand mehr daran, dass die Panthers die Regionalliga am Saisonende als Tabellenerster in Richtung Liga-Pro B verlassen.

Die Punkte für die Panthers erzielten: Borisov (6), Pakamanis (9), Thiam (5), Tsvetkov (12), Fekete (9), Zagorc (10), Barovic (13), Pangarov (11), Perry (14), Alispahic (6).