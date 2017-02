Panthers-Coach Alen Velcic erwartet einen heißen Tanz

Panthers Schwenningen spielen in Koblenz. Basketballer werden von 80 eigenen Fans unterstützt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Basketball, Regionalliga: (mb) Die Wiha Panthers Schwenningen spielen am Samstag ab 19.30 Uhr bei einem der wenigen noch verbliebenen Titelkonkurrenten. Die Fahrt geht zu den Conlog Baskets Koblenz, einem hochprofessionellen Team mit starken Spielern und guten Zuschauerzahlen. Da passt es gut, dass auch die Panthers einen Fanbus mit rund 80 Zuschauern auf die Reise schicken.

Vor Saisonbeginn war davon auszugehen, dass in diesem Spiel eine wesentliche Vorentscheidung im Titelkampf fallen könnte. Koblenz galt mit Karlsruhe und den Panthers als heißester Titelanwärter. Für die Baskets gestaltete sich die Saison jedoch schwieriger als erwartet. Viele personelle Wechsel, auch auf der Trainerposition sorgten dafür, dass bereits sieben Niederlagen auf dem Konto stehen und perspektivisch schon für die kommende Saison ein schlagkräftiges Team aufgebaut wird.

Dazu soll mit Sicherheit auch Carlos Novas Mateo zählen. Der bärenstarke Österreicher, der im Hinspiel auftrumpfte, fehlt jedoch verletzt. Auch der Einsatz von Center Shore Adenkan ist noch unsicher. So ist die erste Option unter dem Korb der Lette Martins Abele, den Koblenz aus Limburg während der Saison zurück lockte. „Abele ist ein exzellenter Center, den wir aber in allen bisherigen Spielen gut verteidigt haben“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic. Er hofft, dass seinem Frontcourt Tabari Perry oder Edin Alispahic dies auch in Koblenz gelingen wird.

Bester Werfer aktuell bei Koblenz ist der Brite Louis Sayers mit 14,1 ppg. Daneben überzeugten die Winterneuzugänge, allen voran Spielmacher Zeljko Novak. „Wir werden Novak, Semaska und den neuen US-Amerikaner Watson genau unter die Lupe nehmen. Das Spiel von Koblenz hat sich seit dem Hinspiel verändert“, ergänzt Velcic, der dem Koblenzer Trainer Respekt zollt: „Josip und ich kennen uns lange. Er hat es geschafft, dem Team seine Handschrift zu geben. Sie werden uns vor heimischer Kulisse vor arge Probleme stellen."

Die Panthers haben beim letzten Auswärtsspiel beim Topteam Karlsruhe bewiesen, dass sie auch auswärts bei den großen Teams gewinnen können. Alle Spieler sollten fit und heiß für das Spitzenspiel sein. Für Fans und Mannschaft wurde ein Doppeldeckerbus gechartert. "Die Resonanz ist super und zeigt, dass sich unsere Fans mit dem Team identifizieren“, freut sich Panthers-Boss Frank Singer.