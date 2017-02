Panthers-Coach Alen Velcic: "Alle sollen schön ruhig bleiben"

Regionalliga-Spitzenreiter Panthers Schwenningen durchläuft gegenwärtig ein kleines Tief

Basketball-Regionalliga: (daz) Dank des hart erkämpften 86:85-Erfolgs gegen Mainz marschieren die Panthers Schwenningen wieder in Richtung Titelgewinn. Nach der Niederlage in Koblenz vor einer Woche war der Vorsprung auf vier Punkte geschmolzen, doch seit dem Wochenende ist der alte Abstand von sechs Zählern wieder hergestellt, wobei die Panthers auch von der gleichzeitigen Niederlage des ersten Verfolgers Limburg profitierten.

Mainz: Die Spiele zwischen den Panthers und Mainz verliefen schon in der Vergangenheit oft auf Augenhöhe. Im Oktober brachten die Schwenninger einen 90:80-Sieg aus Mainz mit, nun war es lediglich ein Punkt Unterschied. „Mainz hat immer eine super Mannschaft. Ich kann ihnen für die jahrelange Arbeit nur ein Kompliment aussprechen. Auch wie sie sich am Samstag präsentiert haben, war wieder stark“, sagt Panthers-Coach Alen Velcic.

Sperre: Die Lobesworte von Velcic kamen nicht aus eigener Anschauung, denn der Trainer war beim Spiel gar nicht in der Deutenberghalle. Nach der Partie in Koblenz bekam Velcic eine Sperre von zwei Wochen aufgebrummt. Der Trainer verfolgte die Partie am Samstag am Liveticker. Ein Gnadengesuch gegen die Sperre wird es von Velcic nicht geben. „Der Basketballverband hat sich, wie in anderen Sportarten auch, zu einer Parallelwelt entwickelt. Da habe ich keine Lust zu protestieren und stehe einfach drüber.“

Co-Trainer: Gegen Mainz saß Co-Trainer Boyko Pangarov auf der Bank der Neckarstädter und so wird es auch am kommenden Wochenende in Fellbach sein, da Velcic auch da nicht in die Halle darf und sich die Reise schenkt. Der Cheftrainer nimmt es gelassen: „Die Partie gegen Mainz hat gezeigt, dass auch diese Lösung funktioniert. Da habe ich auch beim Spiel in Fellbach keine Bedenken.“

Leistungstief: Schon die Partie in Koblenz hat gezeigt, dass die Panthers aktuell nicht auf dem möglichen Level spielen. „Wir haben ein kleines Tief, aber dem messe ich keine zu große Bedeutung zu. Es sollen alle schön ruhig bleiben, wir werden es schaffen“, fügt Velcic mit Blick auf Meisterschaft und Aufstieg an. Der jüngste Erfolg gegen Mainz sei daher eher ein Sieg des Willens und des großen Kampfgeistes gewesen. Es habe sich gezeigt, dass ein Basketballspiel nach 40 und nicht nach 39.56 Minuten endet. Für die Moral im Hinblick auf die restlichen sechs Spiele sei der Erfolg wichtig gewesen. Dennoch hat Velcic das Gefühl, „dass wir gegenwärtig etwas Angst vor der eigenen Courage haben und etwas verkrampft auftreten“.

Training: Keine Abstriche machen die Panthers in den kommenden närrischen Tagen am Trainingsumfang. Sogar am Samstag hat der Übungsleiter eine Einheit angesetzt, da die Partie in Fellbach erst am Sonntag ausgetragen wird. Am Sonntagabend haben die Spieler vom Trainer dann freie Hand in ihrer Freizeitgestaltung.

Lizenz: Bis zum 15. April müssen die Panthers die Lizenz für die 2. Bundesliga Pro B einreichen. In der Chefetage des Vereins gibt es keine Zweifel, dass die Neckarstädter diese auch erhalten werden. In dieser Woche wird es interne Gespräche geben, um die Lizenzunterlagen zu vervollständigen. Dazu gehören neben wirtschaftlichen Fakten auch Bilanzen und viele Unterlagen, die jetzt zusammen getragen werden sollen.